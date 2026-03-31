Tsahkna arutas Budanoviga viimaseid drooniintsidente Eestis

Välisminister Margus Tsahkna tõstatas kohtumisel Eesti õhuruumi sisenenud droonide küsimuse.

"Kuigi Eestis ja meie lähiriikides viimasel ajal toimunud drooniintsidendid on otsene tagajärg Venemaa täiemahulisele agressioonisõjale, edastasin sõnumi, et on äärmiselt oluline võtta kasutusele kõik võimalikud meetmed, et vältida Ukraina droonide sisenemist meie õhuruumi," ütles Margus Tsahkna.

Välisminister rõhutas samas, et Ukrainal on igasugune õigus enesekaitsele ja vastata Venemaa jõhkratele rünnakutele.

"Me mõistame, et Ukraina on sunnitud reageerima Venemaa jõhkratele rünnakutele ning droonirünnakud sadamate vastu, mis toidavad Venemaa sõjamasinat, on osa sellest vastusest," ütles Tsahkna.

Tsahkna rõhutas, et Eesti ei ole avanud oma õhuruumi kellelegi rünnakute läbiviimiseks.

Teisipäevasel Euroopa välisministrite mitteametliku kohtumise järgsel pressikonverentsil avaldas Ukraina välisminister Andri Sõbiha kahetsust, et antud juhtumid aset leidsid, kuid kinnitas, et kõigil kordadel oli tegemist Venemaa tahtliku sekkumisega.