Tsahkna arutas Budanoviga viimaseid drooniintsidente Eestis

Eesti
Välisminister Margus Tsahkna
Välisminister Margus Tsahkna Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna kohtus teisipäeval Ukraina presidendi kantselei juhi Kõrõlo Budanoviga. Kohtumisel arutati muu hulgas ka hiljutisi drooniintsidente Euroopa riikide õhuruumis.

Välisminister Margus Tsahkna tõstatas kohtumisel Eesti õhuruumi sisenenud droonide küsimuse.

"Kuigi Eestis ja meie lähiriikides viimasel ajal toimunud drooniintsidendid on otsene tagajärg Venemaa täiemahulisele agressioonisõjale, edastasin sõnumi, et on äärmiselt oluline võtta kasutusele kõik võimalikud meetmed, et vältida Ukraina droonide sisenemist meie õhuruumi," ütles Margus Tsahkna.

Välisminister rõhutas samas, et Ukrainal on igasugune õigus enesekaitsele ja vastata Venemaa jõhkratele rünnakutele.

"Me mõistame, et Ukraina on sunnitud reageerima Venemaa jõhkratele rünnakutele ning droonirünnakud sadamate vastu, mis toidavad Venemaa sõjamasinat, on osa sellest vastusest," ütles Tsahkna.

Tsahkna rõhutas, et Eesti ei ole avanud oma õhuruumi kellelegi rünnakute läbiviimiseks.

Teisipäevasel Euroopa välisministrite mitteametliku kohtumise järgsel pressikonverentsil avaldas Ukraina välisminister Andri Sõbiha kahetsust, et antud juhtumid aset leidsid, kuid kinnitas, et kõigil kordadel oli tegemist Venemaa tahtliku sekkumisega. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

kuula lugusid

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:37

ÜRO: surmanuhtluse rakendamine Iisraelis oleks sõjakuritegu

22:22

Ghana vallandas 72 päeva enne MM-finaalturniiri peatreeneri

22:16

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:59

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha Uuendatud

21:55

Pevkur: hommikused häiresõnumid olid õigustatud

21:51

ETV spordisaade, 31. märts

21:43

Narva kooliteatrite festivalil võis näha karjuvat D'Artagnani

21:42

Seadus kohustab koole venekeelse õppega jätkamiseks luba küsima

21:41

Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali Uuendatud

21:25

ERR Seattle'is: USA astub Kuule naasmisel suure sammu edasi

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo