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Välisministeerium andis Vene saatkonnale noodi Eesti-vastase valeinfo levitamise kohta

Eesti
Vene saatkond Tallinnas.
Vene saatkond Tallinnas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti välisministeerium kutsus kolmapäeval välja Venemaa ajutise asjuri, et väljendada karmi hukkamõistu Venemaa viimase nädala drooni- ja raketirünnakutele Ukrainas, milles on hukkunud 93 inimest ja saanud vigastada üle 500. Samuti edastas välisministeerium asjurile noodi seoses järjepideva Eesti ja teiste Balti riikide vastase väärinfo levitamisega.

Noodis mõistis välisministeerium teravalt hukka Venemaa laiaulatusliku desinformatsioonikampaania, mille eesmärk on diskrediteerida Eestit ja Balti riike ning juhtida tähelepanu kõrvale Venemaa enda rasketelt rahvusvahelise õiguse rikkumistelt, sealhulgas agressioonisõjalt Ukraina vastu.

Eesti nõuab Venemaa ametivõimudelt viivitamatut valeväidete ja ähvarduste lõpetamist, märkis välisministeerium pressiteates.

"Eesti on demokraatlik õigusriik, kes järgib rahvusvahelist õigust ja täidab järjepidevalt rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustusi," ütles välisminister Margus Tsahkna. "Kõik vastupidised väited on alusetu Venemaa propaganda."

Tsahkna lisas, et Eesti ei ole lubanud kasutada oma territooriumi ega õhuruumi rünnakuteks Venemaa sihtmärkide vastu.

"Ukrainal on täielik õigus end kaitsta," märkis Tsahkna. "Ukraina võimekus rünnata Venemaa sõjalisi ja majanduslikke objekte, mis toetavad selle sõjamasinat, on Venemaa täiemahulise Ukraina-vastase agressiooni otsene tagajärg."

Toimetaja: Marko Tooming

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