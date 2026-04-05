Munamäe torni suvehooaja avas munaveeretamise mäng

Suur Munamägi ja selle tipus olev vaatetorn on üks Eesti sümboleid, mis meelitab igal aastal kohale enam kui 30 000 turisti. Juba viiendat aastat järjest minnakse siin uuele hooajale vastu pereüritusega, kus on kohal pühadejänes ja toimub munade veeretamise mäng, mis on Munamäele jõudnud naabervallast Setomaalt. Kuueaastane Rasmus proovis mängu esimest korda.

"See oli päris lahe," ütles tartlane Rasmus. "Värvisin mune ja me tulime just matkalt."

Munade veeretamise mäng on lihtne: lased oma muna veerema ja kui see põrkab vastu teist muna, saad mõlemad endale ning saad uuesti veeretada. Kui muna teise muna pihta ei lähe, on kord järgmise käes.

"Me oleme esimest aastat," sõnas Kerli. "Tänane ilm võiks parem olla, siis ma arvan, et rahvast oleks palju rohkem. See on mõnus pereüritus."

Kuigi paljud külalised jõuavad Munamäele kodus värvitud munadega, tahavad korraldajad olla kindlad, et keegi ei peaks mängurõõmust ilma jääma. Selleks valmistati Munamäe tornis ette 400 värvitud muna.

"Protsess käib nii, et meie toome pool nädalat ennem need munad siia," selgitas Rõuge valla turismi eestvedaja Einike Aedmaa. "Naised teevad muude tööülesannete vahel täpselt nii nagu traditsiooniliselt: lapi sisse munakoored, voldivad, keedavad ja pakivad lahti, nii nagu eestlastele omane."

Kevadpühadega tähistatakse Munamäel suvehooaja algust, mil torn on lahti iga päev kümnest kaheksani.