Südamesiirdamise ravi läheb üha paremaks

Alanud aprill on ühtlasi südamekuu. Kristin Simsist sai 20 aastat tagasi esimene eestlane, kellele siirdati süda. Kui esialgu ennustati talle vaid kuut lisaeluaastat, siis praeguseks on ta uue südamega elanud juba 20 aastat.

Selline kevadine keskpäev argiste toimetuste keskel oli 20 aastat tagasi Simsi jaoks pigem unistus. 2005. aastal diagnoositi tal südamehaigus dilatatiivne kardiomüopaatia. Kuna siinne raviskeem kiirelt kulgevale haigusele enam tulemusi ei andnud, otsustati perekonna toel sõita Itaaliasse, kus oli võimalik süda siirdada.

"Läksin Itaaliasse teadmisega, et ma nagunii ei tule tagasi," meenutas esimene siirdatud südamega eestlane Kristin Sims. "Mõte sellest, et minu kehasse pannakse teine süda, tekitas iiveldust. Aga Itaalias nägin inimest, kes sai südame neli aastat tagasi ja nägi täitsa okei välja. See andis suurt julgustust, sest Eestis mul ühtegi näidet kõrval ei olnud."

Siirdamine Itaalias läks edukalt. Tänaseks möödunud 20 aasta jooksul on Simsil olnud elus nii tõuse kui ka mõõnasid. Muutunud on ka elustiil ja -rütm, mida saadab pidev ravimite võtmine.

"Siirdamisjärgselt peab inimene sööma immuunsupressante, mis suruvad immuunsüsteemi maha," selgitas Sims. "Selle tulemusel olen vastuvõtlik igasugustele nakkustele, seda poolt tuleb jälgida."

Suurem elumuutus toimus 10 aastat tagasi, kui pere otsustas linnast maale kolida.

"See on teadlik valik tulla rahulikumasse keskkonda, et hoida oma vaimset tervist," ütles Sims. "Mul on kontroll tooraine üle, saan ise aiasaadusi kasvatada ja looduse keskel vaim puhkab."

Sims tunnistas, et eriti pakuvad talle rõõmu mullaga seotud tööd ja aia kujundamine. "Kui keegi oleks mulle öelnud 20 aastat tagasi, et mul on oma peenrad ja kasvuhoone, ma ei oleks seda uskunud. Rohimine pole mulle lapsest saati meeldinud, aga nüüd kõnetab ilu loomine mind kõige rohkem."

Kui Sims pidi omal ajal oma pere abil ise siirdamisvõimalused leidma, siis kümme aastat tagasi algas Eestis koostöö Soomega. Nii on viimase kümnendi jooksul veel 19 eestlast saanud endale Soomes siirdatud südame.

"Kogu siirdamise ravi läheb paremaks ja patsiendid kestavad oma uue organiga paremini," nentis Tartu Ülikooli Kliinikumi kardioloog Märt Elmet. "Siirdatud organi jälgimiseks on tulnud uusi uuringumeetodeid ja vereanalüüse, mis asendavad seniseid sagedasi biopsiaid. Südamepuudulikkuse ravisse on lisandunud abipumbad, mis suudavad südame tööd asendada, lükates siirdamist edasi või asendades seda täielikult."

Samuti on pikenenud siirdatud südamega prognoositav eluiga. Näiteks elab Hollandis mees, kes on uue südamega elanud juba 41 aastat. Mediaan-elupikendus on praegu veidi üle 10 aasta. MTÜ-ga Siirdatud Süda toetab Sims nüüd ka teisi sarnasel teekonnal olijaid.

"Me oleme loodud elama teiste jaoks," leidis Sims. "Kui mina olin haige, oli ka minul väga palju toetajaid. Inimeste tugi, hoolivus ja märkamine on ülioluline." 

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK Nädal

viimased uudised

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal Uuendatud

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Viipekeelsed uudised

05.04

05.04

ERR Ukrainas: sõda pakub petistele uusi võimalusi kuritegudeks

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.04

USA eriüksused päästsid ka teise Iraani kohal allakukkunud lenduri Uuendatud

04.04

Eesti Pank soovitab hoida kodus sularahavaru

05.04

Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal Uuendatud

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

05.04

Politsei pidas Valgas kinni kolm tapmises kahtlustatavat noort Uuendatud

05.04

Pärsia lahe riigid kaaluvad Hormuzi väinast möödaminekuks uut naftajuhet

04.04

NASA avaldas esimesed kuulennult tehtud pildid

04.04

Trump: kui Iraan 48 tunniga leppeni ei jõua, päästab USA valla põrgu

04.04

Erakorralise meditsiini õde: inimeseks olemine on kohati täiesti kadunud kunst

04.04

Venemaa evakueerib Iraani tuumajaamast rünnaku järel 198 töötajat

loe: sport

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

05.04

ETV spordisaade, 5. aprill

05.04

Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz Uuendatud

05.04

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

05.04

Aarne Soro: mind vaimustab maskita olek

05.04

Selgusid sümfooniaorkestrite liidu aastapreemiate laureaadid

05.04

Maastikuarhitekt: linnaruumi planeerides ei saa lähtuda ühe seltskonna eelistustest

05.04

Video: saates "Hommik Anuga" esines MOKO gospelkoor

05.04

Aarne Soro: mind vaimustab maskita olek

05.04

Kristiina Ehin: enne stuudiosse minemist nutan pool tundi autos

05.04

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Ita Everile

05.04

Pärnu linnavalitsus ei toeta Ignitise tuulepargi plaani

05.04

Uuring: lihatoodete taimsed alternatiivid võivad peita toiduohte

05.04

Päevakaja (05.04.2026 18:00:00)

04.04

Narva õigeusu gümnaasiumit kahtlustatakse riigilt raha välja petmises

04.04

Air Balticu tegevust võiks koordineerida kõik Balti riigid koos

04.04

Päevakaja (04.04.2026 18:00:00)

03.04

Pärnumaal on veel häid suusaradasid ja suusatajaid jagub

03.04

Lapsendatud inimesed otsivad täiskasvanuna üha julgemalt oma juuri

03.04

Riik soovib vanemaealisi rohkem ühiskonda kaasata

03.04

Päevakaja (03.04.2026 18:00:00)

