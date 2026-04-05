Südamesiirdamise ravi läheb üha paremaks

Alanud aprill on ühtlasi südamekuu. Kristin Simsist sai 20 aastat tagasi esimene eestlane, kellele siirdati süda. Kui esialgu ennustati talle vaid kuut lisaeluaastat, siis praeguseks on ta uue südamega elanud juba 20 aastat.

Selline kevadine keskpäev argiste toimetuste keskel oli 20 aastat tagasi Simsi jaoks pigem unistus. 2005. aastal diagnoositi tal südamehaigus dilatatiivne kardiomüopaatia. Kuna siinne raviskeem kiirelt kulgevale haigusele enam tulemusi ei andnud, otsustati perekonna toel sõita Itaaliasse, kus oli võimalik süda siirdada.

"Läksin Itaaliasse teadmisega, et ma nagunii ei tule tagasi," meenutas esimene siirdatud südamega eestlane Kristin Sims. "Mõte sellest, et minu kehasse pannakse teine süda, tekitas iiveldust. Aga Itaalias nägin inimest, kes sai südame neli aastat tagasi ja nägi täitsa okei välja. See andis suurt julgustust, sest Eestis mul ühtegi näidet kõrval ei olnud."

Siirdamine Itaalias läks edukalt. Tänaseks möödunud 20 aasta jooksul on Simsil olnud elus nii tõuse kui ka mõõnasid. Muutunud on ka elustiil ja -rütm, mida saadab pidev ravimite võtmine.

"Siirdamisjärgselt peab inimene sööma immuunsupressante, mis suruvad immuunsüsteemi maha," selgitas Sims. "Selle tulemusel olen vastuvõtlik igasugustele nakkustele, seda poolt tuleb jälgida."

Suurem elumuutus toimus 10 aastat tagasi, kui pere otsustas linnast maale kolida.

"See on teadlik valik tulla rahulikumasse keskkonda, et hoida oma vaimset tervist," ütles Sims. "Mul on kontroll tooraine üle, saan ise aiasaadusi kasvatada ja looduse keskel vaim puhkab."

Sims tunnistas, et eriti pakuvad talle rõõmu mullaga seotud tööd ja aia kujundamine. "Kui keegi oleks mulle öelnud 20 aastat tagasi, et mul on oma peenrad ja kasvuhoone, ma ei oleks seda uskunud. Rohimine pole mulle lapsest saati meeldinud, aga nüüd kõnetab ilu loomine mind kõige rohkem."

Kui Sims pidi omal ajal oma pere abil ise siirdamisvõimalused leidma, siis kümme aastat tagasi algas Eestis koostöö Soomega. Nii on viimase kümnendi jooksul veel 19 eestlast saanud endale Soomes siirdatud südame.

"Kogu siirdamise ravi läheb paremaks ja patsiendid kestavad oma uue organiga paremini," nentis Tartu Ülikooli Kliinikumi kardioloog Märt Elmet. "Siirdatud organi jälgimiseks on tulnud uusi uuringumeetodeid ja vereanalüüse, mis asendavad seniseid sagedasi biopsiaid. Südamepuudulikkuse ravisse on lisandunud abipumbad, mis suudavad südame tööd asendada, lükates siirdamist edasi või asendades seda täielikult."

Samuti on pikenenud siirdatud südamega prognoositav eluiga. Näiteks elab Hollandis mees, kes on uue südamega elanud juba 41 aastat. Mediaan-elupikendus on praegu veidi üle 10 aasta. MTÜ-ga Siirdatud Süda toetab Sims nüüd ka teisi sarnasel teekonnal olijaid.

"Me oleme loodud elama teiste jaoks," leidis Sims. "Kui mina olin haige, oli ka minul väga palju toetajaid. Inimeste tugi, hoolivus ja märkamine on ülioluline."