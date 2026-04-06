Medicumi juhatuse liige: initsiatiiv Fertilitas osta tuli meie poolt

Medicum Groupi juhatuse liige Tõnis Allik, Livonia Partnersi investeeringute juht Maarja Pärs ja Fertilitase juhatuse liige dr Lauri Maisvee. Autor/allikas: Medicum
Eratervishoiuettevõte Medicum Group ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas. Medicum Groupi juhatuse liikme Tõnis Alliku sõnul tuli algatus tehinguks Medicumi poolt. Tehing jõustub pärast konkurentsiameti heakskiitu, tehingu üksikasju osapoolte kokkuleppel ei avaldata.

Medicumi teatel tekib tehingu tulemusel tervisekassa suurim eratervishoiuasutusest lepingupartner eriarstiabi valdkonnas, mis osutab diagnostika- ja raviteenuseid kokku kaheksateistkümnel erialal.

Medicum Groupi juhatuse liikme Tõnis Alliku sõnul luuakse tugev sünergia mitmete valdkondade vahel, sest ettevõtete kompetentsid kirurgilistel erialadel, taastusravis ja radioloogias täiendavad üksteist.

Patsientide jaoks jäävad avatuks kõik praegused üheksa tegevuskohta Tallinnas, Harjumaal ja Tartus.

"Siin meil mingeid muudatusplaane ei ole. Meil on nii Medicumis kui Fertilitases mitmed esindused Tallinna erinevates kohtades. Need kõik jäävad avatuks ja samuti meie peamajad nii Punasel tänaval kui ka Viimsis. Muudatusplaane ei ole ka isikkoosseisus," ütles Allik.

Alliku sõnul ei ole Medicumil praegu otseseid plaane laieneda teistesse piirkondadesse, kuid selline võimalus pole tulevikus välistatud.

Ta kinnitas, et initsiatiiv tehinguks tuli Medicumi poolt.

"See on meie uus strateegiline liin kiireks kasvuks ja konkurentsivõime kasvatamiseks, teha ettepanekuid teiste erakliinikute omanikele nende liitmiseks Medicumiga. Fertilitasega on meil juba mõnda aega ka koostöö olnud. Oli suhteliselt loogiline samm meie omanike poolt nende poole pöörduda. Lõppeesmärk on ikkagi kasvatada ettevõte number üks tegijaks Eesti erakliinikute turul," rääkis Allik.

Fertilitase juhatuse liige doktor Lauri Maisvee ütles, et põhjusi miks Medicumi pakkumine vastu võeti, oli mitmeid. Neist ehk peamine - meditsiinivaldkonna kiire arenguga kaasnevad proovikivid.

"Kõige suurem vara nendel raviasutustel ja ettevõtetel on ju inimesed. Inimeste koolitamine, arendamine, nendesse panustamine muutub järjest keerulisemaks ja tähtsamaks. Kogu IT-maailm, uued meditsiinitehnoloogiad - kõik see vajab tegelikult tohutut tähelepanu ja kvaliteedijuhtimist. Mida suurem on organisatsioon, seda suurem on võimalus, et lõpptulemus ehk siis patsiendi heaolu ja ohutus on parem," rääkis Maisvee.

Medicum Groupi tuumikomaniku Livonia Partnersi investeeringute juhi Maarja Pärsi sõnul on tervishoiusektori arengus järjest olulisem roll tugevatel ja investeerimisvõimelistel organisatsioonidel.

"Pikemas perspektiivis on elujõulised need eratervishoiuasutused, kellel on võimekust investeerida arengusse, panustada meeskonda ja kvaliteeti. Tugev eratervishoid annab patsientidele üha paremaid valikuvõimalusi ning on oluline osa tervishoiusüsteemist," ütles Pärs.

Medicum on 40 aastat tegutsenud eratervishoiuasutus, mis osutab eriarstiabi, diagnostikateenuseid, taastusravi, koduõendusteenuseid ning hambaravi.

Medicum Groupi mullune käive oli 24,3 miljonit eurot ning täiskohaga töötajaid oli läinud aasta lõpus 435. Need andmed ei sisalda Medicum Perearstikeskuse näitajaid. Medicum Groupi suuromanik on Lätis registreeritud investeerimisühing Livonia Partners.

Fertilitas on 33 aastat tervishoius tegutsenud eratervishoiuasutus, mis on olnud varem tuntud muu hulgas kui kehaväilise viljastamise edendaja Eestis. Viimasel kümnendil on Fertilitas keskendunud kirurgilise tegevuse arendamisele günekoloogia, kõrva-nina-kurguhaiguste, ortopeedia, uroloogia ja üldkirurgia erialadel.

Fertilitase mullune käive oli 9,1 miljonit eurot ning töötajaid oli ettevõttes 190. Fertilitase aktsionärid on osaühingud Viisemann Holdings ja Suur Visiit.

