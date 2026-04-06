Orion on jõudnud maast kaugemale kui ükski senine mehitatud kosmoselaev

Kuu ümber ringi alustamisele eelnes sisenemine Kuu külgetõmbejõu mõjupiirkonda. Astronautide sõnul oli seegi muljetavaldav kogemus.

"On päris kindel, et praegu me kukume pigem Kuule, kui et langeme tagasi Maale. See on hämmastav verstapost. Mõne aja eest nägime ka Maasirpi läbi külgakna ja läbi kolmanda akna Kuud. Päris kindlasti on Kuu Maast suurem," ütles astronaut Christina Koch.

Artemis II missiooni kosmosekapsel Orion, ei lenda Kuust mööda sugugi nii lähedalt, kui rohkem kui poole sajandi eest lendasid Apollo missiooni laevad, kõige lähemale jõuab Orion Kuule 6400 kilomeetri kaugusele.

"Kui nad on Kuule kõige lähemal, näevad nad 21 protsenti Kuu tagaküljest. Nende vaatenurgast näevad nad täisketast. See ketas sisaldab suure tüki esiküljest, samuti tüki tagaküljest," ütles Artemise Kuumissiooni teadusjuht Kelsey Young.

Kui Orion aga Maast kõige kaugemal on, lahutab kosmosekapslit koduplaneedist koguni 407 000 kilomeetrit. Kui kosmosekapsel parasjagu Kuu tagakülje taga on, katkeb ka raadioühendus Maaga ning astronaudid on täitsa omapead. Kui raadioühendus taastub, varjab Kuu aga astronautide eest Päikese ning kosmoselendurid saavad uurida päikesevarjutust kosmoses.

Orioni pardal viibivad neli astronauti Kuu pinnale ei lasku, küll on USA kosmoseagentuuril NASA-l plaanis kosmoselendurid Kuu peale saata juba järgmisel aastal. Edaspidi tahetakse Kuule koguni alaline baas rajada.