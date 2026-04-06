X!

Orion on jõudnud maast kaugemale kui ükski senine mehitatud kosmoselaev

Välismaa
Foto: NASA
Välismaa

USA kosmoselaev Orion lendab praegu ümber Kuu ning jõudis veidi enne "Aktuaalse kaamera" algust Maast kaugemale, kui ükski senine mehitatud kosmoselaev. Maksimumkauguse Maast saavutab kosmoselaev veidi pärast kella kahte öösel.

Kuu ümber ringi alustamisele eelnes sisenemine Kuu külgetõmbejõu mõjupiirkonda. Astronautide sõnul oli seegi muljetavaldav kogemus.

"On päris kindel, et praegu me kukume pigem Kuule, kui et langeme tagasi Maale. See on hämmastav verstapost. Mõne aja eest nägime ka Maasirpi läbi külgakna ja läbi kolmanda akna Kuud. Päris kindlasti on Kuu Maast suurem," ütles astronaut Christina Koch.

Artemis II missiooni kosmosekapsel Orion, ei lenda Kuust mööda sugugi nii lähedalt, kui rohkem kui poole sajandi eest lendasid Apollo missiooni laevad, kõige lähemale jõuab Orion Kuule 6400 kilomeetri kaugusele.

"Kui nad on Kuule kõige lähemal, näevad nad 21 protsenti Kuu tagaküljest. Nende vaatenurgast näevad nad täisketast. See ketas sisaldab suure tüki esiküljest, samuti tüki tagaküljest," ütles Artemise Kuumissiooni teadusjuht Kelsey Young.

Kui Orion aga Maast kõige kaugemal on, lahutab kosmosekapslit koduplaneedist koguni 407 000 kilomeetrit. Kui kosmosekapsel parasjagu Kuu tagakülje taga on, katkeb ka raadioühendus Maaga ning astronaudid on täitsa omapead. Kui raadioühendus taastub, varjab Kuu aga astronautide eest Päikese ning kosmoselendurid saavad uurida päikesevarjutust kosmoses.

Orioni pardal viibivad neli astronauti Kuu pinnale ei lasku, küll on USA kosmoseagentuuril NASA-l plaanis kosmoselendurid Kuu peale saata juba järgmisel aastal. Edaspidi tahetakse Kuule koguni alaline baas rajada.

Kuu Orioni meeskonna poolt pildistatuna. Autor/allikas: NASA

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

tule kuulama!

reisi kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:29

Mikser: meie huvides on USA-ga läbi saada, aga peame hoidma Euroopa ühtsust

22:26

Nihkuvad USA tähtajad tekitavad küsimusi Iraani tuleviku kohta

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:54

Jüri Luik ei usu, et Ameerika Ühendriigid NATO-st lahkuks

21:52

Ungari valimistel võib võidutseda Orbani endine võitluskaaslane

21:36

Talupidajate traktorid ootavad sobivat ilma ja soodsamaid kütuse hindu

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

21:24

Konnade ränne on mitmel pool Eestis juba alanud

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:06

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

09:49

Trump: ma testisin NATO-t

18:34

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

04:48

Uuring: 10 aasta pärast võib elekter Soomes olla Eestist kallim

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

14:17

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

13:26

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

18:36

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

12:41

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

12:08

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

ilmateade

loe: sport

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

loe: kultuur

18:50

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

18:45

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

17:04

Katariina Aule: "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

16:59

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

loe: eeter

15:08

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

13:37

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

11:23

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

17:45

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

16:00

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

15:55

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

15:55

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

15:30

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

11:55

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

11:55

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

09:45

Kliimaministeeriumi uuring: kümne aasta pärast võib elekter Soomes olla kallim kui Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo