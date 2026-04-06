Talupidajate traktorid ootavad sobivat ilma ja soodsamaid kütuse hindu

Talupidajad ootavad sobivat ilma ja seda, milliseks kujunevad kütuse- ja väetisehinnad sõja valguses. Teraviljakasvatajale need head ei tõota, ütleb Raplamaa suurtalupidaja. Põllumajandustehnika on kevadtöödeks parandatud, ka see, mis paarkümmend aastat vana, kui leidub remondimees.

Igas töökojas nokitseb eri vanamees, aga nad kõik oskavad elustada nõukogudeaegset tehnikat. Alguses kõik maha.

"Esimene asi on - demonteeritud kõik asjad, mis siin peal olid. Sellel on karter alt ära, klapikambri kaaned maha, plokikaaned maha. Ja kõik see ülemine osa puhtaks tehtud," ütles Ilmari traktorid elektrik Kaimi Kukka.

Nendest vanameestest sõltuvad järgmised vanamehed või nooremad mehed, kelle majapidamises piisab väikesest traktorist.

"T-25 on selline masin, mida on väga hea kasutada. Ta ei võta palju kütet, Ta ei võta palju ruumi, ta on lihtne ja teeb kõik tööd peaaegu ära. Algab puude lõhkumisest - on masin taga. Põllutöö juures on vagude ajamine, kinniajamine, äestamine ja kõik suvised hooldustööd," rääkis Kukka.

Vana traktor seisab ka suurtaluniku õuel - kastmispumba käitamiseks. Siin on suuremad plaanid ja rehkendused. Suurtalunikud täidavad Exceli tabelit ja mõnigi leiab, et teravilja külvata tänavu mõtet pole.

"Suviteravilja kuidagi Excel kokku ei vea, et kasumisse saada. Kui veel arvestada ilmariski võimalusi juurde, siis häving võib päris suur olla," ütles Eestimaa talupidajate keskliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg.

Suurima riski põhjustab sõda, nafta ja gaas on kinni, ühest tuleb kütus, teisest väetis. Nende hinnad tõusevad kiiremini kui vilja oma.

"Väetisehinnad kujunevad maailmaturul ja see mõjutab kõiki riike, kaasa arvatud Ameerikat. Tänase väetise ja kütuse hinna juures ei kannata tänase teravilja hinnaga teravilja toota," lausus Hamburg.

Siinne tehnika on talvel korda tehtud. Läheb põllule, kui pinnas lubab. Kevad on põua poole kalduv, ütleb Raplamaal elav Kalle Hamburg. Lumi oli kohev, vett palju välja ei andnud, nii et jõed pole tõusnudki.

