Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

Andres Adamson kirjastusest Argo ütles ERR-ile, et Eastlake'i raamatust võinuks vabalt ilmuda ka kolm tõlget, sest selle tõlkimisega tegelesid üksteisest sõltumatult lausa kolm kirjastust – Argo, Huma ja Tänapäev.

"Argo võttis selle tõlke käsile juba rea aastate eest, tõlkija jõudis osa tööst ära teha – ja siis ilmnes, et sama raamatu tõlge on käsil ka Humas. Et nemad olid sellele juba kultuurkapitalilt tõlketoetuse saanud, nõustusime ennast asjast taandama. Eesti kirjastusturg on väike, ei taha võtta teisi kirjastusi konkurentide, vaid kolleegidena," rääkis Adamson.

Humal aga jäi Adamsoni sõnul see projekt venima. "Nad pikendasid seda kulkas korduvalt ning lõpuks pöördusid meie poole ettepanekuga, et siiski meie selle lõpule viiksime. Olid rasked ajad ja Huma oli otseselt raamatukirjastamisest taandumas. Olime taas nõus, avaldasime raamatu ühisväljaandena, kuid Argo sarjas. Ent kui olime selle tööga juba lõpusirgel, ilmnes, et kulka on arusaamatutel põhjustel väljastanud samale raamatule veel ühe toetuse, Tänapäevale, ehkki nad pidid – pean silmas mõlemaid, nii kulkat kui ka Tänapäeva – varem Humale eraldatud toetusega kursis olema," lausus Anderson.

Teist korda raamatu väljaandmisest loobumiseks ei näinud Anderson aga põhjust ja nii see mullu ilmuski.

Tänapäeva peatoimetaja Tauno Vahter ütles, et kahe tõlkeraamatu üheaegset ilmumist ikka vahel juhtub, kui tegu on autoriõiguse kaitse alt vaba teosega, nagu on Eastlake'i raamat.

"Kirjastustel pole infot teiste avaldamisplaanide kohta," lausus Vahter.

Vahteri sõnul on näiteks ilmunud Pessoa "Rahutuse raamatust" kahe eri redaktsiooni tõlked ja eri tõlked kriminaalromaanist "Kilpkonn Sienast".

Ka Adamsoni sõnul pole tegemist kaugeltki ainukordse taolise juhtumiga. "Samalaadseid arusaamatusi on Eesti kirjastamiselus varemgi ette tulnud – tõsi, ilma kolmanda osapoole, kulkata," lausus kirjastaja.

Adamsoni sõnul seisab Argol praegugi üks tõlge, et oodata piisava ajalise puhvri teket, et raamat avaldada.

"Olime ühe raamatu küll juba ära tõlkinud, pikemalt ja minu meelest ka paremini kui kolleegid ühest teisest, riigi rahaga opereerivast kirjastusest, ka välja oleksime selle andnud neist mitu kuud varem, aga ka nemad olid saanud oma väljaandele kulka toetuse – kaude küll, üldise tegevustoetusena –, mis läinuks nõnda osalt raisku," rääkis Adamson.

Kuna kulka toetuse näol on tegemist maksurahaga, siis nõustus Argo kirjastus kattumise ilmnedes avaldamisega ootama.

"Eastlake'i raamatu puhul toimis Tänapäev samal moel – ootas mõne kuu ja avaldas siis oma tõlke. Vast olnuks küll kena oodata pisut enam, nagu meie nüüd," lausus kirjastaja.

"Kirjad Läänemere kallastelt": Tänapäeva väljaanne ja Argos ilmunud raamat Autor/allikas: ERR

Kulka: esimese tõlke ilmumine venis

Huma sai "Kirjad Läänemere kallastelt" eestikeelse tõlke avaldamiseks 2000 eurot toetust 2021. aasta esimeses kvartalis kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitalilt.

Tänapäeva raamat ilmus Hieronymuse sarja tõlketoetusega, mis loodi 2018. aastal koostöös Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni, kultuurkapitali ja erakapitaliga maailmaklassika teoste eesti keelde tõlkimise toetamiseks, ja pole otseselt seotud kirjanduse sihtkapitaliga.

Adamson pakub, et kahe "Kirjad Läänemere kallastelt" tõlke toetamise põhjuseks võiski olla see, et toetused eraldati Humale ja Tänapäevale kulka eri toetusprogrammidest. "Muidugi ka sel juhul ei teadnud parem käsi, mida vasak teeb, kuid eksitus näib inimlikum," lausus ta.

Kultuurkapitali pressiesindaja Viktoria Toompere sõnul oli Hireonymose toetuse andmise põhjuseks siiski asjaolu, et esimene tõlge oli teise tõlketaotluse esitamise ajaks veel ilmumata.

"Huma taotles kirjanduse sihtkapitalilt 2021. aastal projektitoetust Eastlake'i teose eestikeelse tõlke avaldamiseks. Projekt sai raamatu väljaandmiseks toetust, kusjuures projekti pikendati viis korda. Raamat ilmus lõpuks 2025. aastal. Samas taotles tõlkija Sash Martiina Veelma 2024. aastal toetust eraisikuna Hieronymuse sarjas sama teose tõlkimiseks, kuna teos oli tolleks hetkeks eesti keelde tõlkimata," selgitas Toompere.

"Hieronymuse ekspertkomisjon otsustas tõlget toetada ja teose sarja nimekirja arvata. Sarjas toetati eraisiku tõlget. Tänapäev andis teose välja Hieronymuse sarja kujunduses enda kuludega," lausus Toompere.

Eelmise aasta lõpus nii Tänapäevas kui ka Argos ilmunud "Kirjad Läänemere kallastelt" on sissevaade Eesti- ja Venemaa ellu 19. sajandi esimesel poolel. Raamatu autor Elizabeth Rigby, hiljem leedi Eastlake (1809–1893), oli Inglise kunstiajaloolane, kriitik ja kirjanik.

Kirjastusele Tänapäev tõlkis raamatu Sash Martiina Veelma ja Humale-Argole Teet Martin.