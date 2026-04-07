X!

Lasteaia ootenimekirja kaotamine on jätnud paljud pered teadmatusse

Lapsed lasteaias. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sügisel jõustunud seadusemuudatus kaotas ära lasteaiajärjekorra pidamise, jättes noored pered teadmatusse, kas nad saavad oma lapsele soovitud lasetaiakoha või mitte. Tallinna hinnangul jagub esimest korda pealinna ajaloos sõimekohti kõigile soovijatele.

Aastase Arlese ema Eisi Mäeots tahaks sügisel tööle minna ja kuigi põnn on mitme lasteaia ootenimekirjas, pole perel aimdust, kas ta lasteaiakoha sügisel võiks saada.

"Kui ma lapse sünnitasin, siis ma panin ta kohe järjekorda kolme lasteaeda ja siis oli kenasti näha need järjekorra numbrid ja oli ka näha milliseid tegevusi selle kohaga toimub, kas keegi loobub, kas keegi tuleb järjekorda uuesti. Aga kui ma nüüd paar nädalat vaatasin, siis ma avastain koos teiste sõbrannadega, noorte emadega, et enam ei olegi neid järjekorranumbreid," lausus Arlese ema Eisi Mäeots.

Mäeots võttis ühendust nii linnaosavalitsuse, haridusameti kui ka lasteaiaga, kuid ei tea siiani, kas ja millises lasteaias tema laps võiks koha saada. Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu põhjendas järjekorra kadumist mullu sügisel muutunud alushariduse seadusega ja nüüd ei oma koht lasteaia ootenimekirjas enam mingit tähtsust.

"Kohalik omavalitsus peab teatama kaks kuud enne seda märgitud koha vajadust, millises lasteaias see laps saab hakata käima. Seega praegu konkreetne ema ei saagi võib olla teada millises lasteaias, kuna see tema märgitud aeg ei ole kätte jõudmas. Samas on lasteaiad alustanud koha pakkumist varem, et see selgus jõuaks võimalikult kiiresti lapsevanemani," sõnas Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

Rundu sõnul oli eelmisel sügisel Tallinnas esmakordselt selline olukord, kus lasteaedades oli 1700 vaba kohta ja sõimerühma kohti jagus kõigis linnaosades välja arvatud Pirita. Haridusministeeriumi sõnul on seadusega paika pandud, et omavalitsus peab kaks kuud enne vanema märgitud aega tagama koha lasteaias.

"Lapsevanem ei taotle mitte lasteaialt seda kohta, konkreetselt ühelt või teiselt lasteaialt seda kohta, vaid ta taotleb kohalikult omavalitsuselt. Kohalik omavalitsus on kohustatud koha pakkuma, mitte lasteaed," ütles haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse valdkonna juht Maila Rajamets.

Rajametsa sõnul võib probleemi üheks põhjuseks olla Tallinna töökorraldus, kus pakkumisi ei tee mitte linn ise, vaid lasteaedade juhid. Nii võib tekkida olukord, kus üks pere kaalub mitu nädalat kolme lasteaia vahel ja teine pere pole saanud samalajal ühtegi pakkumist. Tallinnas hakati lasteaiakohti pakkuma tavapärase 1. mai asemel poolest märtsist.

"Vastu võtame kaks rühma, üks siis hoiurühm ja teine, kus on kolmeaastased lapsed ja rohkem ei mahu. Nendesse rühmadesse oleks palju tahtjaid. Järjekorras on väga palju lapsi ja ma arvan, et üks rühm veel," lausus Tallinna Asunduse lasteaia direktor Julia Nikitina.

Esimestena võeti vastu need lapsed, kelle õed-vennad juba käivad samas lasteaias ja tänaseks on nimekiri enam-vähem koos.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

