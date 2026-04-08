Osa omavalitsuste hooldekoduteenuse kord võib olla seadusega vastuolus

Õiguskantsleri kontroll leidis, et ilmselt võib mitmes omavalitsuses olla olukord, kus hoolereformi tõttu on vallavolikogud kehtestanud hoolduskulude piirmäära, mis ei võimalda mitte üheski piirkonna hooldekodus teenust saada nii, et inimene ei peaks sellele ise juurde maksma. See on aga kehtiva seadusega vastuolus.

Hooldereformiga pandi väga selgelt paika, et inimese koduvald peab tasuma hooldustöötajatega seotud kulud ja inimene ise katab ülejäänu. Õiguskantsler kontrollis selles küsimuses Räpina valda, kus on hoolduskulu piirmääraks kehtestatud 540 eurot kuus inimese kohta.

"Räpina vald - ja me siin kontrollime kahtlusi, et ka mõned teised vallad - on seadnud hoolduskuludele ehk siis hooldekodus töötavate inimeste palga ja koolituse ja tööriiete ja muudele sarnastele kuludele piirmäära ja see on nii madal, et ei ole võimalik kodukandis mitte ühtegi hooldekodu kohta saada. Ehk siis on pandud hooldekodusse minevale inimesele endale või tema lähedastele kohustus seadusevastaselt tasuda ka töötajate kulusid," rääkis õiguskantsler Ülle Madise.

Räpina vallas on sadakond inimest, kes vajavad hooldekodu kohta. Räpina vallavolikogu esimees Enel Liin tõi välja, et probleemid said alguse juba hooldereformi alguses, mil riigi arvutuste kohaselt arvutati Räpinas oluliselt vähem teenusevajajaid, kui neid tegelikult oli. Liin möönis, et piirmäär on neil küll madalam, aga samas toetab vald oma elanikke erinevate sotsiaaltoetustega.

"Ja kuna Räpina valla sissetulekud on Eesti keskmisest olnud aegade jooksul siiski madalamad, siis meie inimesed saavad ka väiksemat pensioni. See tähendab, et me peame kompenseerima neile ka keskmisest väiksema sissetuleku osa, mis mõningatel juhtudel ulatub ka ikkagi märkimisväärse summani," selgitas volikogu esimees.

Madise rõhutas aga, et hoolduskulude piirmäär tuleb viia vastavusse seadusega.

"See piirmäär ei tohi olla nii madal, et selle eest mitte üheski hooldekodus töötajatega seotud kulusid katta pole võimalik, et need jäävad ikkagi inimese enda kanda," ütles Madise.

Liin tõdes, et valla sissetulekud on madalad ning neil tuleb arvestada ka teiste valdkondade vajadusi.

"Me lubasime naasta teema juurde tagasi augustis, kui on selgunud esimese poolaasta eelarvelaekumised, aga ka kulud, sest teadaolevalt selle esimese poolaasta juures on hooldekodud usinasti oma hooldeteenuse maksumusi asunud tõstma siis jällegi seoses karmistunud nõuetega hooldekodudele," lausus Liin.

Õiguskantsler rõhutas aga, et kui vald ei tule seaduses etteantud kohustustega toime, on neil alati võimalus pöörduda kohtusse.