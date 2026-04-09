Valitsus kinnitas Maarjo Mändmaa sotsiaalministeeriumi kantsleriks

Mändmaa uus ametiaeg algab 23. augustil.

Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on koostöö Mändmaaga olnud väga hea ja ta soovib seda jätkata.

"Kui asjad toimivad, ei ole põhjust midagi muuta. Maarjo on valdkonda hästi tundev professionaal ja juht, kes on sotsiaalministeeriumis kokku pannud suurepärase meeskonna," ütles Joller.

Mändmaa on sotsiaalministeeriumi kantslerina töötanud alates 23. augustist 2021.

"Soovin ühe olulise tööna viia lõpule teenusepõhise juhtimise kasutuselevõtu, et kujundada valdkonna poliitikat inimeste vajadustest lähtudes ning hoida see ka pikemas vaates jätkusuutlik," lausus Mändmaa.

Lisaks kantsleri ametikohale on Mändmaa alates 2021. aastast SA Viljandi Haigla nõukogu esimees ning SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige.

Mändmaa on lõpetanud 1996. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia korrektsiooni kolledži kriminoloogia erialal cum laude. Ta on õppinud avalikku haldust Tartu Ülikoolis ning haldusjuhtimist Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris. Ta on töötanud avalikus teenistuses alates 1996. aastast ning olnud sotsiaalministeeriumi kantsler ka aastatel 2002–2007. Aastatel 2007–2021 juhtis ta AS-i Hoolekandeteenused.