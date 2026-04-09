Disney plaanib uue tegevjuhi juhtimisel ulatuslikke koondamisi

Meediafirma plaanib lähikuudel kaotada kuni 1000 ametikohta. Paljud koondamised toimuvad firma turundusosakonnas, vahendas The Wall Street Journal.

Hiljuti asus firma etteotsa Josh D'Amaro ning Disney püüab muutunud meediamaastikuga kohaneda. Voogedastus annab televisioonist väiksemat kasumit, samal ajal on turule sisenenud uued tulijad nagu Amazon ja Google.

Pärast seda, kui D'Amaro eelkäija Bob Iger naasis 2022. aastal tegevjuhina ja alustas ulatuslikku ümberkorraldamist, on ettevõte koondanud üle kaheksa tuhande inimese.

Enamik koondamisi on toimunud halduse ja televisiooni valdkonnas, samal ajal on lõbustusparkides töötajate arv kasvanud.

Ka teised traditsioonilised meediahiiglased, nagu Sony Pictures, Paramount ja Warner Bros, on viimastel aastatel teatanud koondamistest. Lähiajal peaks toimuma Warneri ja Paramounti ühinemine ning analüütikud eeldavad, et sellele järgneb uus koondamislaine.