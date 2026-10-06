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Paramount viis lõpule Warner Brosi ülevõtmise

Välismaa
Skydance.
Skydance. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Paramount viis teisipäeval lõpule Warner Bros. Discovery ülevõtmise, ühendades kaks Hollywoodi legendaarseimat stuudiot David Ellisoni kontrolli all olevaks meediaimpeeriumiks, mis hõlmab televisiooni, uudiseid ja kino.

Skydance'iks ümber nimetatud ühendettevõte koondab endas Paramount Picturesi ja Warner Bros. Picturesi, uudistekanalid CBS News ja CNN ning telekanalid HBO ja CBS.

Ellison kavatseb tulevikus ühendada voogedastusteenused Paramount+ ja HBO Max.

"Täna on ajalooline päev, mitte ainult Skydance'i, vaid kogu meie tööstuse jaoks," sõnas Ellison.

Tema perekonna sidemed USA presidendi Donald Trumpiga on tekitanud kriitikutes muret, et uus Hollywoodi hiid hakkab oma uudiskajastuses järgima Valge Maja joont.

Uut ettevõtet ootavad ees märkimisväärsed väljakutsed, kuna meelelahutustööstus on pidevas muutumises, voogedastusteenused ja YouTube meelitavad vaatajaid traditsioonilisest televisioonist eemale ning kinopublik kahaneb.

Skydance'i aktsiad langesid ettevõtte esimesel kauplemispäeval New Yorgi börsil kauplemissümboli "SKYD" all enam kui 4,5 protsenti.

Tehing sõlmiti vähem kui nädal pärast seda, kui California föderaalkohtunik kiitis heaks kokkuleppe Paramounti ja 12 USA osariigi vahel, kes olid esitanud hagi tehingu blokeerimiseks monopolivastastel põhjustel.

Paramount võitis veebruaris Netflixi vastu enampakkumise Warner Bros. Discovery omandamiseks ning Trumpi administratsioon kiitis juunis heaks tehingu, mis on üks kõigi aegade suurimaid meediaühinemisi, nõudmata ettevõtte ärimudelis muudatuste tegemist.

Skydance, mille aastane tulu ulatub ligi 70 miljardi dollarini, teatas, et eesmärk on kolme aasta jooksul kulusid kokku hoida enam kui kuus miljardit dollarit.

Ellison asub tööle juhatuse esimehe ja tegevjuhina ning endine Matteli juht Ynon Kreiz kaas-tegevjuhina, kes vastutab igapäevaste toimingute ja kahe ettevõtte integreerimise eest.

Tehingut toetati 47 miljardi dollari suuruse uue omakapitaliga, mida juhtisid Ellisoni perekond, erakapitalifirma RedBird Capital ning Saudi Araabia, Katari ja Abu Dhabi riiklikud investeerimisfondid.

David Ellisoni isa, Oracle'i miljardärist asutaja Larry Ellison, pakkus tehingut toetavatele laenuandjatele olulist rahastust ja tagatist.

Ellisoni perekonnale kuulub suurim osalus Skydance'is.

Filmitööstuse vastased väitsid, et ühendatud ettevõte koondaks töökohti niigi surve all olevas Hollywoodis ja vähendaks igal aastal toodetavate filmide arvu, samas kui uudismeedia organisatsioonid kartsid, et CNN-i sõltumatus võib ohtu sattuda.

Osariikidega sõlmitud kokkulepe sisaldab nende probleemide lahendamiseks mitmeid kaitsemeetmeid, sealhulgas juhatust, mille eesmärk on kaitsta CNN-i toimetuslikku sõltumatust.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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