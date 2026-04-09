ERR USA-s: Seattle loodab jalgpalli MM-ilt suurt majanduslikku kasu lõigata

Staadion Seattle'is. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Kahe kuu pärast algavad Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhikos jalgpalli maailmameistrivõistlused. Üks mängulinnadest on Seattle, kus loodetakse, et turniir toob piirkonda kuni miljardi dollari suuruse majandusliku mõju.

Jalgpalli MM toob kahe kuu pärast Seattle'isse sadu tuhandeid külastajaid. Avavileks ollakse valmis ka väljaspool staadioni.

Baarides ja pubides üle kogu linna valmistutakse juba praegu suureks spordipeoks. Omanikud loodavad, et fännide rõõm ja emotsioonid toovad kaasa ka aasta parima käibe.

Staadioni lähedal tegutsevate väikeettevõtete jaoks hoiavadki just suured spordiüritused äri elus.

"Kõik, mis siin staadioni ümbruses toimub, on meie jaoks elatis. Nii teenime suurema osa oma sissetulekust," lausus baarijuhataja Billy.

Piletihinnad on krõbedad, ulatudes sadadesse ja isegi tuhandetesse dollaritesse. Külastajad kulutavad aga märksa rohkem kui ainult mängupiletitele. Linnaametnike hinnangul võib jalgpalli MM-i majanduslik mõju piirkonnale ulatuda kuni miljard dollarini.

"Seattle on kallis linn elamiseks, aga MM annab majandusele kindlasti tõuke. Teenindussektor ja kõik, kes üritust toetavad, võidavad sellest. See saab olema põnev aeg ja majandusse liigub palju raha," sõnas kohalik elanik Tony.

Suurteks rahvamassideks valmistudes lisavad baarid töövahetusi ning õlut tellitakse tavapärasest kuni kolm korda rohkem.

"Hakkasime valmistuma juba eelmisel kuul, sest meist saab koht, kuhu korraga koguneb palju inimesi. Otse üle tee asuv hotell on kogu kuueks nädalaks välja müüdud," ütles Billy.

"Olen siin olnud 28 aastat. Siia mahub umbes 200 inimest ehk väga palju ma omalt poolt midagi teha ei saa, hoiame lihtsalt oma uksed lahti," sõnas baariomanik Shelly.

Lisaks baaridele valmistuvad pikkadeks järjekordadeks ka tänavatoidumüüjad. Menüüsid kohandatakse ka rahvusvahelistele fännidele, kuid õhutatakse proovima ka kohalikke maitseid.

"Soovitaksin kõigile Seattle'i hot dog'i. Poola vorsti toorjuustu ja sibulaga. See võib kõlada veidralt, aga tasub proovida," ütles ettevõtja Payden.

Baaripidajate jaoks ei ole jalgpall just peamiseks spordialaks, kuid MM tekitab elevust kõigis.

"On tore, kui suured meeskonnad siia tulevad ja saame neile päriselt kaasa elada, mitte lihtsalt telekast vaadata. See on põnev. Kõik on elevil. Saab olemas teistsugune õhkkond," lausus Shelly.

Jalgpalli maailmameistrivõistlused algavad 11. juunil.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

