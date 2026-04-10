Total sulges oma Saudi Araabias asuva rafineerimistehase

Prantsusmaa energiafirma Total
Prantsusmaa energiafirma Total
Iraani sõda häirib jätkuvalt ülemaailmset energiavarustust ja Prantsusmaa energiafirma Total teatas, et sulges Saudi Araabia riikliku naftakompaniiga ühiselt omatava rafineerimistehase kompleksi.

Satorpi tehast mõjutasid teisipäeva ja kolmapäeva vahelisel ööl toimunud intsidendid, mis kahjustasid rafineerimistehase tegevust. Tehas asub Saudi Araabias, Pärsia lahe lähedal. Tehas suleti ettevaatusabinõuna ning firma hindab kahjude ulatust.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et sõja tagajärjel on Total sulgemas veel Kataris, Iraagis ja AÜE-s asuvaid tehaseid. Need tehased moodustavad umbes 15 protsenti Pariisi börsil noteeritud energiakontserni kogutoodangust. 

Sõda on kahjustanud ka teiste suurte energiaettevõtete äritegevust. Shelli Kataris asuv hiiglaslik vedelkütuse tehas sattus eelmisel kuul Iraani raketirünnaku alla. Ka Exxon kaotab Iraani rünnakute tõttu aastas miljardeid dollareid. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

