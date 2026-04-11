Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest

"Oleme alati öelnud, et viime tehingu ellu ainult juhul, kui sellel on USA toetus," seisis pressiesindaja avalduses.

Samal ajal on meedias levinud teated, et India ookeani saarestiku Mauritiusele tagastamise eelnõu on parlamendis aegumas.

"Diego Garcia on nii Suurbritannia kui ka USA jaoks oluline strateegiline sõjaline vara. Selle pikaajalise operatiivse julgeoleku tagamine on ja jääb meie prioriteediks – see on kogu tehingu põhjus," lisas Downing Streeti pressiesindaja.

"Jätkame suhtlust USA ja Mauritiusega."

Trump kritiseeris jaanuaris tehingut teravalt, nimetades seda Londoni "suureks lolluseks".

Saartel asub oluline USA ja Suurbritannia ühine Diego Garcia sõjaväebaas.

Peaminister Keir Starmeri valitsus jäi plaanile kindlaks, kuid tunnistas, et see ei saa edasi liikuda ilma Trumpi toetuseta, vahendas päevaleht The Times.

Eelmise aasta mais nõustus Suurbritannia loovutama suveräänsuse Mauritiusele, säilitades samal ajal rendilepingu suurimal saarel Diego Garcial, kus asub praegu Ühendriikide kasutatav sõjaväebaas.

Trump oli pärast lepingu allkirjastamist selle heaks kiitnud, kuid kritiseeris seda jaanuaris sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social teravalt.

Diego Garcia oli üks kahest baasist, mida Ühendkuningriik lubas USA-l kasutada "kaitseoperatsioonideks" sõjas Iraani vastu.

Chagose lepinguga oleks Suurbritannia andnud saarestiku – mis asub umbes 2000 kilomeetrit Mauritiusest kirdes – üle oma endisele kolooniale ning maksnud sealse sõjaväebaasi rentimise eest sajandi jooksul.

Starmer on varem rõhutanud, et rahvusvahelised kohtuotsused on seadnud Suurbritannia omandiõiguse Chagose saartele kahtluse alla ja ainult kokkulepe Mauritiusega tagab baasi tegevuse jätkumise.

Suurbritannia säilitas kontrolli Chagose saarte üle ka pärast Mauritiuse iseseisvumist 1960. aastatel.

Riik küüditas aga tuhanded saareelanikud, kes on sellest ajast saadik esitanud Briti kohtutesse mitmeid kahjunõudeid.

2019. aastal soovitas Rahvusvaheline Kohus Suurbritannial saarestik Mauritiusele üle anda.

Leping oleks andnud Suurbritanniale baasi 99-aastase kasutusõiguse koos pikendamisvõimalusega.

Briti valitsus ei ole avaldanud, kui palju rent maksma läheks, kuid ei ole ka ümber lükanud väiteid, et summa oleks 90 miljonit naela aastas.