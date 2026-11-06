X!

Rubio eitas plaane Valgesse Majja pürgimiseks ametist lahkuda

Välismaa
USA välisminister Marco Rubio.
USA välisminister Marco Rubio. Autor/allikas: SCANPIX / AdMedia /SIPA
Välismaa

USA välisminister Marco Rubio lükkas neljapäeval tagasi väited, mille kohaselt plaanib ta president Donald Trumpi administratsioonist lahkuda, et valmistuda kandideerima järgmistel presidendivalimistel.

"Minu plaan on alati olnud töötada president Donald Trumpi heaks kuni tema ametiaja lõpuni," ütles Rubio ajalehele The New York Times antud intervjuus.

Rubiot, kes on ühtlasi Trumpi riikliku julgeoleku nõunik, peetakse laialdaselt Trumpi potentsiaalseks järeltulijaks 2028. aasta presidendivalimistel.

Vaid mõni päev enne teisipäevaseid vahevalimisi tegi Rubio ebatavalise ülesastumise USA presidendi kõrval valimiskampaanias, kui astus korraks poodiumile, et kõnetada valimiskoosolekul juubeldavat rahvahulka.

Rubio keeldus aga neljapäeval otseselt vastamast küsimustele oma poliitilise tuleviku kohta, kui ütles: "Ma sõna otseses mõttes ei räägi enam 2028. aastast."

Seoses teadetega, nagu kaaluks ta Trumpi administratsioonist lahkumist, ütles Rubio New York Timesile: "Ma ei tea, kust need asjad tulevad, kui aus olla."

Samal päeval oli meediakanal Bloomberg News teatanud, et Rubio kaalub administratsioonist lahkumist.

Rubiot ja asepresident J. D. Vance'i peetakse võimalikeks pretendentideks Vabariikliku Partei presidendikandidaadi kohale 2028. aasta valimistel.

Vance väljendas päev pärast valimisi avalikult oma erimeelsusest Trumpiga Iraani sõja küsimuses. "See sõda oli põhjus, miks me kaotasime," sõnas Vance.

Selles nähti asepresidendi soovi distantseeruda ebapopulaarsest sõjast enne võimalikku 2028. aasta presidendikampaaniat.

Küsimusele, kas ta nõustub asepresidendi märkusega, et Iraani ründamine oli kaotuse põhjus, vastas Valge Maja ballisaali ehitusplatsil ajakirjanikega rääkinud Trump: "Ma arvan, et see vastab suuresti tõele, sest see viis lühiajaliselt bensiini hinna veidi üles."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS

Samal teemal

eesti raadio

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:11

Rubio eitas plaane Valgesse Majja pürgimiseks ametist lahkuda

05:56

Venemaal plahvatas suur gaasitoru

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Salomets: paar lisa-aastat Rail Balticu valmimisel ei muuda kaubaäris suurt midagi

05.11

California kuberner asendab osariigi surmanuhtlused eluaegse vanglakaristusega

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

05.11

Sõja 1716. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast ja kaubaladu Rjazanis Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

05.11

FT: Trumpi ja Putini diislitehing on läbikukkumise äärel

05.11

Kilepiim muutus poodides defitsiidiks

05.11

Vähemalt 21 Euroopa lennule tehti pommiähvardus Uuendatud

05.11

Eesti Energia plaanib koondada 10 protsenti ametikohtadest Uuendatud

05.11

Sõja 1716. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast ja kaubaladu Rjazanis Uuendatud

05.11

Rootsi vangide sõnakuulmatus tõi Tartu vanglas kaasa karmima korra

05.11

Omanik plaanib LHV peamajja Tallinna südalinnas korterid ehitada

05.11

Maksuameti juhi firmal on majandusaasta aruanded esitamata

05.11

Euroopa parempopulistid distantseerusid vahevalimised kaotanud Trumpist

05.11

Jaak Roosaare sai süüdistuse tegevusloata finantsteenuse osutamises

ilmateade

SPORT

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

ETV spordisaade, 5. november

loe: kultuur

05.11

Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

05.11

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Sven Grünberg: muusika peaks aitama inimestel elada

05.11

Ilus ja Loodus avasid Tallinnas ühisnäituse "Bronšteini printsiip"

05.11

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

loe: eeter

05.11

Eesti Laul 2027 finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

05.11

Audioraamatute sisujuht: eelistame inimloetud audioraamatuid tehishäälele

05.11

Clicherik: kümme aastat läks aega, et tunneksin ennast muusikuna

05.11

Atlanta aukonsul Aadu Allpere: Eesti kultuuri on lihtne müüa, sest see pakub palju

Raadiouudised

05.11

Ettevõte Nordecon kasvatas müügitulu 46 protsenti, kuid firma kasumlikkus langes

05.11

Kumu uues näituses lahatakse emadusega seotud hirme

05.11

Päevakaja (05.11.2026 18:00:00)

05.11

Eesti Energia koondamine puudutab kõige rohkem Ida-Virumaad

05.11

Rahanduskomisjoni riigieelarve arutelu jäi ära, opositsioon tahab lisaaega

05.11

Tänavusel võru keele nädalal saab tantsida ja arvutimänge mängida

05.11

Kütuse hinnatõus on suurendanud kalurite kulusid, riik valmistab ette kriisiabi

05.11

Seadusemuudatus aitab terviseametil piirata ebaraviga tegelevaid arste

05.11

Raadiouudised (05.11.2026 15:00:00)

05.11

Raadiouudised (05.11.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo