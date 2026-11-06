Rubio eitas plaane Valgesse Majja pürgimiseks ametist lahkuda

USA välisminister Marco Rubio lükkas neljapäeval tagasi väited, mille kohaselt plaanib ta president Donald Trumpi administratsioonist lahkuda, et valmistuda kandideerima järgmistel presidendivalimistel.

"Minu plaan on alati olnud töötada president Donald Trumpi heaks kuni tema ametiaja lõpuni," ütles Rubio ajalehele The New York Times antud intervjuus.

Rubiot, kes on ühtlasi Trumpi riikliku julgeoleku nõunik, peetakse laialdaselt Trumpi potentsiaalseks järeltulijaks 2028. aasta presidendivalimistel.

Vaid mõni päev enne teisipäevaseid vahevalimisi tegi Rubio ebatavalise ülesastumise USA presidendi kõrval valimiskampaanias, kui astus korraks poodiumile, et kõnetada valimiskoosolekul juubeldavat rahvahulka.

Rubio keeldus aga neljapäeval otseselt vastamast küsimustele oma poliitilise tuleviku kohta, kui ütles: "Ma sõna otseses mõttes ei räägi enam 2028. aastast."

Seoses teadetega, nagu kaaluks ta Trumpi administratsioonist lahkumist, ütles Rubio New York Timesile: "Ma ei tea, kust need asjad tulevad, kui aus olla."

Samal päeval oli meediakanal Bloomberg News teatanud, et Rubio kaalub administratsioonist lahkumist.

Rubiot ja asepresident J. D. Vance'i peetakse võimalikeks pretendentideks Vabariikliku Partei presidendikandidaadi kohale 2028. aasta valimistel.

Vance väljendas päev pärast valimisi avalikult oma erimeelsusest Trumpiga Iraani sõja küsimuses. "See sõda oli põhjus, miks me kaotasime," sõnas Vance.

Selles nähti asepresidendi soovi distantseeruda ebapopulaarsest sõjast enne võimalikku 2028. aasta presidendikampaaniat.

Küsimusele, kas ta nõustub asepresidendi märkusega, et Iraani ründamine oli kaotuse põhjus, vastas Valge Maja ballisaali ehitusplatsil ajakirjanikega rääkinud Trump: "Ma arvan, et see vastab suuresti tõele, sest see viis lühiajaliselt bensiini hinna veidi üles."