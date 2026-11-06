X!

Venemaal plahvatas suur gaasitoru

Välismaa
Kuvatõmmis gaasimagistraali põlengu videost.
Kuvatõmmis gaasimagistraali põlengu videost. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Venemaal Kemerovo oblastis plahvatas neljapäeval väidetava sabotaažirünnaku järel gaasimagistraal, mis varustab lõhkeaine komponente tootvat keemiatehast.

Magistraalgaasijuhtmel toimunud plahvatusele Kemerovo oblasti Topkinski rajoonis järgnes ulatuslik tulekahju. Ametlikel andmetel põhjustas selle torujuhtme hermeetilisuse kadumine ehk gaasileke, kuid sotsiaalmeedias väidetakse, et lekke taga on sabotaaž.

Plahvatusele järgnes suur tulekahju: pealtnägijate filmitud videotes on näha tohutut lahtist leeki, tulesamba läbimõõt ulatub ligi 100 meetrini ja kõrgus kuni 70 meetrini.

Avarii tõttu piirati gaasitarnet Kemerovo ettevõttele Azot, mis on üks Venemaa suurimaid ammooniumnitraadi ja lämmastikhappe tootjaid. Need on oluline tooraine kaitsetööstuse ettevõtetele, mis valmistavad tööstuslikke ja sõjalisi lõhkeaineid. Azot vähendas oma tootmist miinimumtasemele.

"Praegu on tööstusohutuse eeskirjade kohaselt piiratud gaasitarnet Kemerovo ettevõttele Azot," kirjutas oblasti kuberner Ilja Seredjuk ühismeedias.

 See on juba teine suur tulekahju Venemaa magistraalgaasijuhtmel viimase kuu jooksul. Penza oblastis toimus sarnane intsident 13. oktoobril.

Zelenski lubas kaaluda valimiste korraldamist veebi teel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas neljapäeval Saksamaa avalik-õiguslik telekanalile ZDF antud usutluses kaaluda Ukrainas valimiste korraldamist veebipõhiselt.

"Võime kaaluda veebivalimiste korraldamise võimalust. See on võimalik, kuid parlament peab leidma lahendused," ütles riigipea.

Ukraina president märkis samas, et Ukraina relvajõudude sõjaväelased on valimiste vastu, kuna neil puudub võimalus hääletada.

"Miljonid inimesed on kaevikutes ja tehniliselt ei saa me neile hääletust korraldada. Valimiste korraldamine, kui sõdurid ei saa hääletada, oleks ebaõiglane. See on sajaprotsendiliselt ebaõiglane," seletas Zelenski.

Ukraina liider väitis ühtlasi, et oli valmis talvel valimisi korraldama, kui Washington suudab Moskvaga relvarahu kokku leppida.

"Ma ütlesin ameeriklastele, et te võite venelastega talvise relvarahu kokku leppida. Siis on inimestel elekter ja vesi. Selle aja jooksul saaksime korraldada ka valimised – juhul kui teie kõik Ühendriikides soovite mind välja vahetada. Võib-olla olukord nüüd muutub, kuid toona oleks see kindlasti võimalik olnud. Oli võimalus," rääkis president.

Hispaania annab Ukrainale 490 miljoni dollari eest sõjalist abi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval pärast kohtumist Hispaania peaministri Pedro Sánchezega, et Madrid annab Ukrainale 437 miljoni euro ehk umbes 490 miljoni USA dollari suuruse sõjalise abi paketi.

"Kogu selle sõja vältel on Hispaania meile järjepidevalt abi ja toetust pakkunud. Ja Hispaanialt on tulemas uus sõjalise abi pakett väärtuses 437 miljonit eurot. Aitäh!" ütles Zelenski.

Zelenski kohtus Madridi tippkohtumisel ühtlasi Euroopa ja Ameerika hispaania ja portugali keelt kõnelevate riikide juhtidega.

"[Hispaania antavad] Vahendid aitavad tugevdada Ukraina õhutõrjet, kuna Venemaa rünnakud laastavad Ukraina transpordi- ja energiataristut," sõnas Zelenski.

Avaldades Hispaaniale solidaarsust pärast 28. oktoobril 69 inimelu nõudnud ohvriterohket rongiõnnetust, mõtiskles Zelenski sellega seoses Venemaa Ukrainas toime pandud rünnakute inimkaotuste üle.

Võimude teatel andsid Vene väed 29. oktoobril löögi Dnipro raudteejaama perroonile, kus hukkus 15 ja sai haavata veel vähemalt 14 inimest. Reisirong valmistus perroonilt Zaporižžja poole väljuma, kui jaama ründas Venemaa reaktiivmootoriga droon.

"Sel aastal on Venemaa kahjustanud rohkem meie vedureid, kui kõigil eelmistel selle sõja aastatel," märkis Zelenski.

Õhutõrjesüsteemide nappuse ja Patrioti rakettide tarnete viibimise tõttu on Venemaa rünnakud põhjustanud viimastel nädalatel tõsiseid elektri- ja veekatkestusi.

"Meie elektrivõrk ja veevarustus on pideva rünnaku all. Olukord on keeruline. Seda eriti Kiievis ja iga humanitaarabi samm on väga oluline," jätkas riigipea.

Varem sel aastal lubas Hispaania valitsus anda Ukrainale viis Patriot PAC-2 raketti. Kiiev teatas, et vajab eelseisval talvel oodatavate Venemaa ballistiliste rakettide õhurünnakute tõrjumiseks umbes 300 Patrioti raketti.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua, BNS

Samal teemal

eesti raadio

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:11

Rubio eitas plaane Valgesse Majja pürgimiseks ametist lahkuda

05:56

Venemaal plahvatas suur gaasitoru

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Salomets: paar lisa-aastat Rail Balticu valmimisel ei muuda kaubaäris suurt midagi

05.11

California kuberner asendab osariigi surmanuhtlused eluaegse vanglakaristusega

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

05.11

Sõja 1716. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast ja kaubaladu Rjazanis Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

05.11

FT: Trumpi ja Putini diislitehing on läbikukkumise äärel

05.11

Kilepiim muutus poodides defitsiidiks

05.11

Vähemalt 21 Euroopa lennule tehti pommiähvardus Uuendatud

05.11

Eesti Energia plaanib koondada 10 protsenti ametikohtadest Uuendatud

05.11

Sõja 1716. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast ja kaubaladu Rjazanis Uuendatud

05.11

Rootsi vangide sõnakuulmatus tõi Tartu vanglas kaasa karmima korra

05.11

Omanik plaanib LHV peamajja Tallinna südalinnas korterid ehitada

05.11

Maksuameti juhi firmal on majandusaasta aruanded esitamata

05.11

Euroopa parempopulistid distantseerusid vahevalimised kaotanud Trumpist

05.11

Jaak Roosaare sai süüdistuse tegevusloata finantsteenuse osutamises

ilmateade

SPORT

05.11

Reedel algab Eesti tennise aastalõputurniir

05.11

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

05.11

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

05.11

ETV spordisaade, 5. november

loe: kultuur

05.11

Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

05.11

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Sven Grünberg: muusika peaks aitama inimestel elada

05.11

Ilus ja Loodus avasid Tallinnas ühisnäituse "Bronšteini printsiip"

05.11

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

loe: eeter

05.11

Eesti Laul 2027 finaalkontserdi piletid on nüüd müügil

05.11

Audioraamatute sisujuht: eelistame inimloetud audioraamatuid tehishäälele

05.11

Clicherik: kümme aastat läks aega, et tunneksin ennast muusikuna

05.11

Atlanta aukonsul Aadu Allpere: Eesti kultuuri on lihtne müüa, sest see pakub palju

Raadiouudised

05.11

Ettevõte Nordecon kasvatas müügitulu 46 protsenti, kuid firma kasumlikkus langes

05.11

Kumu uues näituses lahatakse emadusega seotud hirme

05.11

Päevakaja (05.11.2026 18:00:00)

05.11

Eesti Energia koondamine puudutab kõige rohkem Ida-Virumaad

05.11

Rahanduskomisjoni riigieelarve arutelu jäi ära, opositsioon tahab lisaaega

05.11

Tänavusel võru keele nädalal saab tantsida ja arvutimänge mängida

05.11

Kütuse hinnatõus on suurendanud kalurite kulusid, riik valmistab ette kriisiabi

05.11

Seadusemuudatus aitab terviseametil piirata ebaraviga tegelevaid arste

05.11

Raadiouudised (05.11.2026 15:00:00)

05.11

Raadiouudised (05.11.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo