Venemaal plahvatas suur gaasitoru

Magistraalgaasijuhtmel toimunud plahvatusele Kemerovo oblasti Topkinski rajoonis järgnes ulatuslik tulekahju. Ametlikel andmetel põhjustas selle torujuhtme hermeetilisuse kadumine ehk gaasileke, kuid sotsiaalmeedias väidetakse, et lekke taga on sabotaaž.

Plahvatusele järgnes suur tulekahju: pealtnägijate filmitud videotes on näha tohutut lahtist leeki, tulesamba läbimõõt ulatub ligi 100 meetrini ja kõrgus kuni 70 meetrini.

Kemerovo region, Russia ❗ A fire broke out on a main gas pipeline in the Topkinsky Municipal Okrug, Kemerovo Region, on November 5, 2026, following a loss of pressure. Emergency services extinguished the fire. The incident forced JSC Azot in Kemerovo to temporarily reduce production. Private gas supplies and heating services remained unaffected. The cause of the incident remains under so-called 'investigation'. — LX (@LXSummer1) November 5, 2026

Avarii tõttu piirati gaasitarnet Kemerovo ettevõttele Azot, mis on üks Venemaa suurimaid ammooniumnitraadi ja lämmastikhappe tootjaid. Need on oluline tooraine kaitsetööstuse ettevõtetele, mis valmistavad tööstuslikke ja sõjalisi lõhkeaineid. Azot vähendas oma tootmist miinimumtasemele.

"Praegu on tööstusohutuse eeskirjade kohaselt piiratud gaasitarnet Kemerovo ettevõttele Azot," kirjutas oblasti kuberner Ilja Seredjuk ühismeedias.

See on juba teine suur tulekahju Venemaa magistraalgaasijuhtmel viimase kuu jooksul. Penza oblastis toimus sarnane intsident 13. oktoobril.

Zelenski lubas kaaluda valimiste korraldamist veebi teel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas neljapäeval Saksamaa avalik-õiguslik telekanalile ZDF antud usutluses kaaluda Ukrainas valimiste korraldamist veebipõhiselt.

"Võime kaaluda veebivalimiste korraldamise võimalust. See on võimalik, kuid parlament peab leidma lahendused," ütles riigipea.

Ukraina president märkis samas, et Ukraina relvajõudude sõjaväelased on valimiste vastu, kuna neil puudub võimalus hääletada.

"Miljonid inimesed on kaevikutes ja tehniliselt ei saa me neile hääletust korraldada. Valimiste korraldamine, kui sõdurid ei saa hääletada, oleks ebaõiglane. See on sajaprotsendiliselt ebaõiglane," seletas Zelenski.

Ukraina liider väitis ühtlasi, et oli valmis talvel valimisi korraldama, kui Washington suudab Moskvaga relvarahu kokku leppida.

"Ma ütlesin ameeriklastele, et te võite venelastega talvise relvarahu kokku leppida. Siis on inimestel elekter ja vesi. Selle aja jooksul saaksime korraldada ka valimised – juhul kui teie kõik Ühendriikides soovite mind välja vahetada. Võib-olla olukord nüüd muutub, kuid toona oleks see kindlasti võimalik olnud. Oli võimalus," rääkis president.

Hispaania annab Ukrainale 490 miljoni dollari eest sõjalist abi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval pärast kohtumist Hispaania peaministri Pedro Sánchezega, et Madrid annab Ukrainale 437 miljoni euro ehk umbes 490 miljoni USA dollari suuruse sõjalise abi paketi.

"Kogu selle sõja vältel on Hispaania meile järjepidevalt abi ja toetust pakkunud. Ja Hispaanialt on tulemas uus sõjalise abi pakett väärtuses 437 miljonit eurot. Aitäh!" ütles Zelenski.

Zelenski kohtus Madridi tippkohtumisel ühtlasi Euroopa ja Ameerika hispaania ja portugali keelt kõnelevate riikide juhtidega.

"[Hispaania antavad] Vahendid aitavad tugevdada Ukraina õhutõrjet, kuna Venemaa rünnakud laastavad Ukraina transpordi- ja energiataristut," sõnas Zelenski.

Avaldades Hispaaniale solidaarsust pärast 28. oktoobril 69 inimelu nõudnud ohvriterohket rongiõnnetust, mõtiskles Zelenski sellega seoses Venemaa Ukrainas toime pandud rünnakute inimkaotuste üle.

Võimude teatel andsid Vene väed 29. oktoobril löögi Dnipro raudteejaama perroonile, kus hukkus 15 ja sai haavata veel vähemalt 14 inimest. Reisirong valmistus perroonilt Zaporižžja poole väljuma, kui jaama ründas Venemaa reaktiivmootoriga droon.

"Sel aastal on Venemaa kahjustanud rohkem meie vedureid, kui kõigil eelmistel selle sõja aastatel," märkis Zelenski.

Õhutõrjesüsteemide nappuse ja Patrioti rakettide tarnete viibimise tõttu on Venemaa rünnakud põhjustanud viimastel nädalatel tõsiseid elektri- ja veekatkestusi.

"Meie elektrivõrk ja veevarustus on pideva rünnaku all. Olukord on keeruline. Seda eriti Kiievis ja iga humanitaarabi samm on väga oluline," jätkas riigipea.

Varem sel aastal lubas Hispaania valitsus anda Ukrainale viis Patriot PAC-2 raketti. Kiiev teatas, et vajab eelseisval talvel oodatavate Venemaa ballistiliste rakettide õhurünnakute tõrjumiseks umbes 300 Patrioti raketti.