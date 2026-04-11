Oidsalu: raha suunamine tulevikuvõimetesse on hea otsus Eesti kaitsetööstusele

Eesti
Meelis Oidsalu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kaitseminister Hanno Pevkuri avalikustatud otsus suunata lahingumasinate pargi uuendamiseks mõeldud raha tulevikuvõimetesse on mõttekas, ütleb ekspert. See tuleks kasuks kohalikule tööstusele. Oluline on, et raha tõepoolest plaanitud valdkonda jõuaks.

Jalaväe lahingumasinad kestavad veel küll. Uute ostmise asemel tuleb hoopis tekitada võime kaugele näha, sinna lüüa ja end sealt tuleva eest kaitsta. Seda loeb välja kaitseministri sõnumist.

"Me räägime aastatest 2028–2031, kui lahingmasinad pidid hakkama vaikselt uued tulema. Me eelkõige peame keskenduma olukorrateadlikkusele, aga samamoodi arvatavasti tulejõule, mobiilsusele, kaitseväe ja üksuste mobiilsusele ja paindlikkusele," lausus Pevkur.

Kunagine kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu ütles, et pärast korduvaid droonivahejuhtumeid oli valitsus sunnitud midagi ümber otsustama. Oluline on, mitu miljonit tegelikult peatselt avalikustatav riigikaitse arengukava uutesse arendustesse suunab, märkis Oidsalu.

"Olemasolevate jalaväe lahingumasinate elutsükli uuendus tuleks niikuinii ära teha. Ja see sööb suure summa ära sellest planeeritud summast. Ja pärast seda ajakirjanikud peaksid ka küsima, kui palju sealt reaalselt ikkagi droonikaitsesse siis läheb," lausus Oidsalu.

Otsus võiks mõjuda hästi kohalikule kaitsetööstusele. Eesti ettevõtete toodang on kasutusel Ukrainas, ositi toimub seal ka tootmine. Ukrainas toimivaid lahendusi saaks tuua Eestisse.

"Ma usun, et see on kokkuvõttes õige otsus ja toob ka kaitsetööstusesse Eestis uut tuult ja uut arengut rohkem kui oleks toonud need jalaväe lahingumasinate kaitsetööstusdiilid," ütles Oidsalu.

"Vähegi tegijad selle valdkonna Eesti kaitsetöösturid tegelikult testivadki ja arendavad ositi oma tooteid Ukrainas. On ka ühisettevõtteid," lisas ta.

Eelduseks on sellise tarkuse juurutamine kaitseväe väljaõppesse. Ja otsus, millist löögivõimet arendada. Näiteks Ukraina mehitamata sõidukid on pärssinud Vene mereväe tegutsemise Mustal merel. 

Toimetaja: Marko Tooming

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

Oidsalu: raha suunamine tulevikuvõimetesse on hea otsus Eesti kaitsetööstusele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo