Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab platvormitööd

Istungil on plaanis ka arutada, kuidas hinnata teenusepõhise töö tegelikku majanduslikku mõju, millised on riigi järelevalve võimalused ning kas kehtiv õigusraamistik tagab piisava selguse nii töötajatele, ettevõtjatele kui ka riigile. Arutelu eesmärk on saada terviklik ülevaade riskidest ja vajadusel teha ettepanekuid töökorralduse ja maksureeglite täpsustamiseks.

Istungile on kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsuspoliitika asekantsler Ulla Saar, tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep, maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi, Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamajanduse valdkonna juhatuse liige Erko Soolmann ning õigus- ja hangete osakonna juhataja Maarja-Viorika Vasko, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Kaia Vask, sotsiaalministeeriumi hüvitiste ja pensionipoliitika osakonna sotsiaalkindlustuspoliitika juht Leili Eenlo, rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja Tarmo Porgand, Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees Lasse Lehis, Bolti tegevjuht Markus Villig, Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma ning Wolti esindaja.

"Riik ei saa jääda pealtvaatajaks arengule, kus tööandja vastutus ja sotsiaalsed kohustused liiguvad sammhaaval üksikisiku õlgadele. Kui platvormitöö loogika laieneb riigiettevõtetesse, peab olema selge, et see ei toimu maksubaasi õõnestamise, töötajate kaitseta jätmise ega ebaausa konkurentsi hinnaga. Riigiettevõtted peavad olema eeskujuks, mitte hallide skeemide normaliseerijaks," ütles riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa).