Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab platvormitööd

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon peab täna avaliku istungi, mille keskmes on platvormitöö korraldus ja kavandatavad muudatused riigiettevõtete töötajate teenusepakkujaks suunamisel. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungil on plaanis ka arutada, kuidas hinnata teenusepõhise töö tegelikku majanduslikku mõju, millised on riigi järelevalve võimalused ning kas kehtiv õigusraamistik tagab piisava selguse nii töötajatele, ettevõtjatele kui ka riigile. Arutelu eesmärk on saada terviklik ülevaade riskidest ja vajadusel teha ettepanekuid töökorralduse ja maksureeglite täpsustamiseks.

Istungile on kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsuspoliitika asekantsler Ulla Saar, tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep, maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi, Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamajanduse valdkonna juhatuse liige Erko Soolmann ning õigus- ja hangete osakonna juhataja Maarja-Viorika Vasko, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Kaia Vask, sotsiaalministeeriumi hüvitiste ja pensionipoliitika osakonna sotsiaalkindlustuspoliitika juht Leili Eenlo, rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja Tarmo Porgand, Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees Lasse Lehis, Bolti tegevjuht Markus Villig, Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma ning Wolti esindaja.

"Riik ei saa jääda pealtvaatajaks arengule, kus tööandja vastutus ja sotsiaalsed kohustused liiguvad sammhaaval üksikisiku õlgadele. Kui platvormitöö loogika laieneb riigiettevõtetesse, peab olema selge, et see ei toimu maksubaasi õõnestamise, töötajate kaitseta jätmise ega ebaausa konkurentsi hinnaga. Riigiettevõtted peavad olema eeskujuks, mitte hallide skeemide normaliseerijaks," ütles riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa).

viimased uudised

14:23

Mölder: kapo pole siiani teisi riigikogulasi jälitustegevusest teavitanud

14:04

Peetris selgitati välja Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

13:46

Paranenud õhukvaliteet hoiab Põhja-Euroopas ära sadu surmi

13:45

Esmaspäeval toimus Riias suur taksojuhtide meeleavaldus

13:42

Tallinnas esineb trap-räppar UnoTheActivist

13:40

Eesti julgeoleku ohud on endiselt seotud Venemaa mõjutustegevuse ja Hiina luurega

13:31

Lõunanaabri loobumine andis Eesti ragbikoondisele kauaoodatud võidu

13:12

Ülemiste keskuse plahvatuse korraldamises kahtlustatav sai ka kahtlustuse mõrvakatses

12:57

Kerese malemajas selgusid Eesti noorte meistrid

12:51

Terviseamet: puukborrelioosi levimus on kõrgeim Lääne-Virumaal

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:13

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

07:49

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

07:28

Pruunsild ja Linnamäe tegid Isamaale suurannetused

08:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale Uuendatud

12.04

Sõja 1509. päev: Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

11:49

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

12.04

Valguskaablita majapidamised otsivad lahendusi internetiühenduse saamiseks

07:14

Ungari valimiste võitjad ja kaotajad

ilmateade

loe: sport

14:04

Peetris selgitati välja Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

13:31

Lõunanaabri loobumine andis Eesti ragbikoondisele kauaoodatud võidu

12:57

Kerese malemajas selgusid Eesti noorte meistrid

12:23

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

loe: kultuur

13:42

Tallinnas esineb trap-räppar UnoTheActivist

11:03

Tantsunädal 2026 toob Viljandisse noorte tegijate värsked hääled

10:41

Vox Punt tähistab viiendat sünnipäeva Patrik Sebastian Unti teose esmaettekandega

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

loe: eeter

11:48

"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12.04

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

12.04

Priit Pihlap: kui Silvi Vrait laulis šansooni, oli ta nagu Edith Piaf

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (13.04.2026 12:00:00)

11:20

Võimuvahetus Ungaris võib päästa Euroopa Liidu poliitlisest kriisist

09:25

Raadiouudised (13.04.2026 09:00:00)

12.04

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

11.04

Päevakaja (11.04.2026 18:00:00)

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

