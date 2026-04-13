Ülemiste keskuse plahvatuse korraldamises kahtlustatav sai ka kahtlustuse mõrvakatses

Prokuratuur esitas mullu Ülemiste keskuses plahvatuse korraldamises kahtlustatavale 60-aastasele Artur Boikole kahtlustuse ka mõrvakatses, suures koguses lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises ja lõhkeseadeldise ning selle oluliste osade ebaseaduslikus käitlemises.

Menetlust juhtiva prokuröri Diana Helila sõnul leidsid kapo ametnikud kahtlustatava kodu läbiotsimise käigus lõhkeainet ja detonaatoreid.

"Seetõttu esitati mehele plahvatuse tekitamise kahtlustuse kõrval kahtlustus ka lõhkeaine ja lõhkeseadeldise olulise osa ebaseaduslikus käitlemises," lisas prokurör. Ühtlasi on mehel esitatud ka kahtlustus mõrvakatses, ütles Helila.

Menetlust teostab kaitsepolitseiamet ja menetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur. Boiko viibib jätkuvalt vahi all.

Esmaspäeval avalikustatud kaitsepolitsei aastaraamatu järgi hindsid kapo uurijad Boiko elukohas toimunud menetlustoiminguid ohutuse tagamise mõttes oma ajaloo keerukaimateks.

"Neli päeva kestnud läbiotsimised olid potentsiaalse plahvatusohu tõttu ressursimahukad ja aeganõudvad, kuna kahtlustatava elukohast leiti ligi kaheksa kg isevalmistatud lõhkeainet triatsetoontriperoksiidi (TATP) ning kümneid isetehtud, lõhkeseadeldistega sarnanevaid väiksemaid ja suuremaid seadeldisi. Kohapeal visuaalselt hinnates ei olnud kohe selge, kas need sisaldavad lõhkeainet või mitte," seisab aastaraamatus.

Osa leitud seadeldiste puhul selgus alles põhjalikus pommikontrollis polügoonil, et need ei sisaldanud lõhkeainet. Leitud seadeldiste täpsem olemus selgub edasiste ekspertiisidega. Kapo andmetel oli suurel osal seadeldistest valmis ehitatud plahvatust esile kutsuv mehhanism ja ruum, kuhu oli võimalik lõhkeaine paigutada, kuid lõhkeaine ise oli seadeldisse lisamata.

Ülemiste kaubanduskeskuses 20. detsembril 2025 toimunud plahvatusele järgnenud menetlustoimingutel osales kokku üle saja inimese – lisaks kaitsepolitseiametnikele veel ligi 90 politseiametnikku, kümme päästjat, kuus demineerijat ja koer.

Plahvatus kärgatas Ülemiste kaubanduskeskuse prügikastis. Üks lähedal olnud inimene sai vigastada.