Tartus Maarjaväljal meisterdati lindudele pesakaste

Eesti
Foto: ERR
Tartus Maarjavälja linnalooduse kaitsealal said soovijad esmaspäeval lindudele pesakaste meisterdada. Eelnevaid teadmisi ja oskusi vaja ei olnud – kohapealt sai nii täpsed juhised kui ka tööriistad.

Kuigi pesakaste saab ehitada aasta läbi, siis just praegu on õige aeg nende üles panemiseks ja kuna mul ei ole kodus praegu ühtegi pesakasti, siis on viimane aeg see viga parandada.

Sobivat kodu otsivad praegu näiteks tihased, kel pesitsushooaeg on alanud.

"Osad küll juba on alustanud, aga mõned veel vaatavad, kus on sobilik õõnsus ja kui praegu pesakast üles panna, siis see omaks võetakse. Ja kuldnokkadele täpselt samamoodi võib pesakasti üles panna ja küll see siis käiku läheb," ütles Tartu Ülikooli linnuökoloog Marko Mägi.

Just tihastele ja kuldnokkadele sai esmaspäeval oma kätega Maarjaväljal pesakaste meisterdada. Nimetatud linnud on ka õõnelindudest kõige sagedasemad, kes linnumajadesse kolivad

Lindude pesakaste võib paigaldada nii puude kui hoonete külge ja ideaalis võiks linnumaja jääda paari meetri kõrgusele. Pesakastide rohkus hoovis ei pruugi olla alati aga uhkuseks

"Näiteks tihase pesakasti ei ole mõtet panna umbselt oma hoovi, sest et tihased on sellised kurjad linnud, nad ajavad teised tihased või varblased enda lähedalt minema. Küll aga kuldnokad, neile meeldib väga koos olla teineteise lähistel. Kuldnoka kaste võib üksteise kõrvale panna, aga tihase kaste, pange üks hoovi, sellest piisab esialgu," ütles Marko Mägi.

Oluline on meeles pidada sedagi, et pesakasti, mis võib linde teenida mitmeid aastaid, tuleb peale igat pesitsushooaega pesamaterjalist ka puhastada.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo