EL kahekordistab välismaise terase imporditollid

Euroopa Liidu seadusandjad ja liikmesriigid leppisid esmaspäeval kokku välismaise terase imporditollide kahekordistamises, et kaitsta bloki raskustes olevat tööstusharu odava Hiina ekspordi eest.

EL-i valitsuste ja parlamendi esindajad jõudsid hilisõhtul kokkuleppele tõsta terase imporditollid 50 protsendini ning kärpida enne tollide kohaldamist sisseveoks lubatud mahtu 47 protsendi võrra.

"Euroopa terasesektori seisukord ja positsioon maailmas on meie strateegilise autonoomia ja tööstusliku tugevuse jaoks üliolulised. Seetõttu ei saa me pigistada silma kinni kriitilise tasemeni jõudnud ülemaailmse ületootmise ees," rääkis EL-i kaubandusvolinik Maroš Šefčovič.

"Tänane tulemus aitab tuua meie tootjatele väga vajalikku stabiilsust, et nad saaksid Euroopas edukalt tegutseda," ütles Šefčovič.

Euroopa terasetööstuse liit Eurofer tervitas kokkulepet, märkides, et see aitab säilitada Euroopas ligikaudu 230 000 töökohta.

Euroopa terasetoodang langes mullu rekordmadalale, ligikaudu 126 miljoni tonnini, mis jääb kaugele maha Hiinas toodetud 960 miljonist tonnist.

Tööstusharu andmetel tõusis samal ajal rekordkõrgele import, mis moodustas 2025. aasta kolmandas kvartalis ligi kolmandiku Euroopa terasetarbimisest.

Euroopa tootjaid on mõjutanud ka USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud tollid, mis seadsid terase ja alumiiniumi impordile 50-protsendilise maksu.

Uued meetmed kehtivad kõikidest riikidest imporditud toodetele, erandiks on Euroopa Majanduspiirkonna liikmed Island, Liechtenstein ja Norra.

Need asendavad praeguse kaitsemeetmete kava, mis aegub juuni lõpus ning kehtestab kindlaksmääratud impordikvoote ületavale mahule 25-protsendilise tollimaksu.

Kokkulepe on esialgne ja vajab enne ametlikku vastuvõtmist heakskiitu liikmesriike esindavalt Euroopa Liidu Nõukogult ning Euroopa Parlamendilt.