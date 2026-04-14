Kaitsevägi alustas kagupiiri ääres tankitõrjekraavide rajamist

Kaitseväe 2. jalaväebrigaad alustas Setomaa vallas kagupiiri ääres tankitõrjekraavide rajamist. Ligikaudu 20 kilomeetri pikkune kaitserajatis kaevatakse koostöös kohaliku kogukonnaga peamiselt eramaadele.

Võrumaal Setomaa vallas oleva Meremäe asula juures on kagupiir hästi näha. Piiritaristu juurde on kaevatud esimene etapp tankitõrjekraave, kuid kuna riigimaal ei ole kaitserajatiste ehitamisega edasi mindud, siis üsna asula lähedale tuleb kaitserajatise järgmine etapp eramaadele.

"Oleme jõudnud järgmisesse etappi seoses Balti kaitsevööndi väljaarendamisega ehk tänu kohaliku kogukonna toele oleme saanud võimaluse rajada eramaadele tõkestuskraave. Ka Ukraina sõjakogemusest on näha või ukrainlased on ise öelnud, et nendes kohtades, kus see süsteem on välja ehitatud, sealt ei ole vastane läbi murdnud," lausus 2. jalaväebrigaadi staabi pioneeriohvitser kapten Hardo Toots.

Kui mõnes teises piirkonnas on kaitserajatiste rajamine tekitanud kohalike inimeste hulgas tugevat vastuseisu, siis Setomaal saadakse aru, et praegu teisiti ei saa, kui kindlustada oma kodupaika kõigi võimalike vahenditega.

"20 kilomeetrit umbes kraave. Kuus kuni seitse kilomeetrit on täna sellised kokkulepped olemas – need on põllumeeste eramaad, need kraavid on põllu äärt mööda või metsa serva mööda. Neid tuleb siin kolm rinnet ja kraave siia ikka tuleb. Loodame, et sellest on ka kasu tõelise heidutamise juures, et ei teki mingisugust ideed siia tulla," sõnas MTÜ Setomaa Liit juhatuse liige Margus Timmo.

Kohalikus volikogus plaanitakse arutada selle üle, et vabastada riigikaitse jaoks antud maa maamaksust.

"Me teeme ettepaneku, et need talunikud ja maaomanikud, kes on andnud Balti või ma nimetan Seto liini jaoks oma maad rendile, et nad vabastada maamaksust, selles osas, mis on antud rendile riigikaitse vajaduseks," ütles Setomaa vallavolikogu liige Aare Hõrn.

Tankitõrjekraavide juurde saab vajadusel kiiresti paigutada ka betoonist draakonihambad.

"Hetkel me need draakonihambad ladustame eelladustusaladele, millega on riigikaitse investeeringute keskus saanud kokkuleppele ettevõtetega ja kohalike maaomanikega. Tulevikus, kui tekib vajadus, siis me ma paneme need paika täienduseks rajatavatele tankitõrjekraavidele," sõnas Toots.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

viimased uudised

20:06

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

19:53

Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu Uuendatud

19:47

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

19:42

Lennundusekspert: riigieelarvest pole mõistlik Tallinna lennujaama toetada

19:28

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:55

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

18:55

Narva poliitikud kaebasid üksteise peale prokuratuuri ja kaposse

18:55

Tartu HLÜ juhatus ei pea üldkoosoleku katset õiguspäraseks

18:52

Sancheze juhitud Hispaania süvendab sidemeid Hiinaga

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:47

Ukraina pidas eduka lahingu ainult roboteid kasutades Uuendatud

06:20

Moskva süüdistas Balti riike ja Soomet kaasosaluses Vene naftasadamaid tabanud rünnakutes

13.04

Harno avalikustas tänavused eesti keele riigieksami teemad

13.04

Prantsuse saatkond palub üle vaadata Patarei vanglasse tuleva muuseumi nime

16:43

Mitu tuhat TÜ-s akadeemilise testi teinud noort said tulemuse kohta valeinfo Uuendatud

13.04

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

04:40

Ministeerium kaalub detailsete aerofotode vaatamiseks isikutuvastust

13.04

USA alustas Hormuzi väina blokeerimist

12:17

Riigikogu ei võtnud Mölderilt saadikupuutumatust Uuendatud

07:47

Magyar lubas Ungaris demokraatlikku muutust

