Looduskaitsjad kurdavad, et Siuru ehitusel rikutakse jätkuvalt seaduseid

Siuru ehitusplats Tartus Autor/allikas: ERR
Eelmisel nädalal peatas halduskohus Siuru alal nii raie kui ka arheoloogilised uuringud. Looduskaitsjad kurdavad aga, et linn häirib siiski oma tegevusega pesitsevaid linde.

Eelmisel nädalal rahuldas halduskohus ajutiselt MTÜ Päästame Tartu keskpargi esialgse õiguskaitse taotluse ning Siuru alal peatati nii raie kui ka arheoloogilised uuringud.

Nüüd hindas aga kohus poolte argumente lähemalt ning leidis, et kaebuse edulootused on vähesed ja avalik huvi jätkata eeltöödega kaalub üles kaebajate huvi park säilitada. Nii alustas linn täna pargis puude maha võtmist.

Siuru juhi Aavo Koka sõnul kontrollib arborist esimese asjana, kas puu otsas pole linnupesasid.

"Lähinädalate plaan on tegelikult valmistada plats ette arheoloogidele. Kuskil hakkame seda sillutise plaati üles võtma ja siis toimetatakse siia soojakuid ning läheb lahti arheoloogiliseks kaevamiseks," sõnas Kokk.

Linnal on plaan pargis võtta maha 20 puud. Täna tuvastati neist neljal linnupesad ja need jäävad esialgu puutumata. MTÜ Päästame Tartu Keskpargi liikme Märt Põdra sõnul häirib linn siiski oma tegevusega linde pesitsuse ajal.

"Ma käisin pühapäeval vaatamas, et see puu, mis seal langes või selle kõrval vähemalt oli linnupesa, mis oli asustatud. Looduskaitseseadus ei luba lindusid pesitsemisel häirida, siin kahtlemata seda tehakse. See on seaduse rikkumine minu meelest. Eks linnupesad on muidugi üks asi, aga terve selle pargi raiumine on seaduserikkumine minu meelest," ütles Põder.

Keskkonnaameti teatel algab homme küll pesitsusrahu, kuid linnakeskkonnas tuleb lähtuda eelkõige looduskaitseseaduse põhimõtetest. Seega on oluline mitte lõhkuda pesasid ja seal olevaid mune.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juht Tanel Türna sõnas, et pesitsevaid linde ei tohi tahtlikult häirida ega nende pesi hävitada.

"Lähenetakse juhtumipõhiselt alati, on mingisugused vahemaad. Iga linnuliik on ka eraldi tundlikum sellekohaselt. Tavaliselt linnalinnud on masinate ja häiringuga juba üsna kohanenud, oma elupaigad niimoodi valinud," sõnas Türna.

Ajutine õiguskaitse Siuru tööde ajakavale olulist mõju ei avaldanud.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

