Kohtu otsus peatas Tartu keskpargis raietööd ja arheoloogilised uuringud

Tartu keskpargis südalinna kultuuri keskuse alal pidid sellel nädalal algama ettevalmistustööd arheoloogilisteks kaevamisteks. Halduskohus rahuldas aga ajutiselt MTÜ Päästame Tartu keskpargi esialgse õiguskaitse taotluse ja nii peatatakse kuni 8. maini Siuru alal nii raietööd kui ka arheoloogilised uuringud.

Tartu linnal oli sellel nädalal plaanis langetada Tartu keskpargis üheksa puud, et alustada ettevalmistusi ligi poolteist aastat kestvateks arheoloogilisteks uuringuteks. MTÜ Päästame Tartu Keskpargi vaidlustas aga kohtus detailplaneeringu, et vältida pargi hävimist.

"See ei säästa üldse parki, pargist ei jää mitte midagi alles. Linn on täielikult eiranud avalikku huvi pargi osas. Linn on manipuleerides saanud selle tulemuse," ütles MTÜ Päästame Tartu Keskpargi juhatuse liige Janek Maat.

Kohus ütles kirjalikus kommentaaris, et ajutise esialgse õiguskaitse kohaldamise põhjuseks oli see, et linn oli asunud ette valmistama raietegevust kinnistul ning antud oli ka raieluba. Raie teostamist ei ole hiljem võimalik tagasi pöörata.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul esitati kohtule eile õhtul ka oma argumendid ja nii oodatakse, et kohus õiguskaitse määruse tühistaks.

"Üllatusena tuli see, et kohus ei oodanud ära Tartu linnavalitsuse seisukohti selleks tähtajaks, mis kohus ise oli meile sätestanud. Need teemad, mis praegu on Tartus halduskohtu eest tõstatatud, on üldplaneeringu käigus läbi vaieldud ja kuivõrd samad kaebajad on ka samasisulise kaebuse esitanud ka üldplaneeringu protsessi käigus, siis kohus on otsustanud, et neil kaebustel ei ole alust," rääkis Klaas.

Kohus põhjendas otsuse tegemist enne linna poolse selgituse saamist vajadusega säilitada praegune olukord pargis, ehk kuna raieluba oli juba väljastatud, soovis kohus tagada, et linn ei alustaks raietegevust.

Siuru juhi Aavo Koka sõnul tähendab see, et kõik Siuruga seotud tööd lükkuvad vähemalt kuu aega edasi. Tööde edasi lükkamine toob kaasa ka kulude suurenemise.

"Kui palju kallimaks läheb, selgub tagantjärele. Meil on ju lepingud tehtud partneritega, ehitustrustiga, kes platsi korraldustöid teeb, arheoloogiaettevõttega ja nemad peavad oma plaane ümber tegema. Mis see neile kulude mõttes tähendab, eks nad tulevad siis meile ütlema. Ja kui nad tulevad, siis me saame teada," ütles Kokk.

Aprilli keskel algab aga ka lindude pesitsusrahu aeg, mil puude maha võtmine on raskendatud. Koka sõnul tuleb vajadusel ka sellega arvestada.

"Seal on kaks klauslit. Üks on, et ei tohi teatud perioodil puid raiuda. Ja teine on see, et seda siiski saab valikuliselt teha, kui ei ole linnupesasid. See on otsus, mida linna juhtkond peab langetama ja ma olen veendunud, et keegi ei lähe seal kirvega vehkima niisama. Seda tehakse täpselt ja kaalutletult," lisas Kokk.

Kohus lahendab esialgse õiguskaitse taotluse põhjendustega määrusega järgmise nädala alguses. See tähendab, et kohus võib jätta esialgse õiguskaitse taotluse ka rahuldamata.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Kohtu otsus peatas Tartu keskpargis raietööd ja arheoloogilised uuringud

