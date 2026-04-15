Sõja 1512. päev: Sõrskõi sõnul hoogustab Venemaa rünnakuid kogu rinde ulatuses

Ukraina ründas kolmapäeva hommikul Vene sõjatööstusega seotud naftakeemiatehast Baškortostanis ning süütas õhurünnakuga naftabaasi Venemaa Belgorodi oblastis. Vene armee õhurünnakus Tšerkassõ oblastile sai teisipäeva õhtul surma kaheksa-aastane poiss ning veel 14 inimest sai vigastada.

Oluline Vene-Ukraina sõjas kolmapäeval, 15. aprillil kell 20.29:

- Ukraina ründas keemiatehast Baškiirias;

- Venemaa tappis õhurünnakus Tšerkassõle lapse, 14 sai vigastada;

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Belgorodi oblastis;

- Venemaal varises kokku hävitajate valmistamisega seotud tsehhi katus;

- USA pikendas Vene naftahiiu Lukoili sanktsioonivabastust;

- Vance kiitles Ukraina abi lõpetamisega;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit.

Zelenski ja Meloni lubasid tihendada kaitse- ja droonikoostööd

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatasid kolmapäeval Roomas peetud kõneluste järel, et kavatsevad tihendada kaitsekoostööd, sealhulgas droonide tootmisel.

Samas ei avalikustatud konkreetseid detaile. Zelenski sõnul hakkavad kahe riigi meeskonnad üksikasjadega tegelema.

Teisipäeval külastas Zelenski Berliini, kus ta teatas koos Saksamaa kantsleri Friedrich Merziga kaitsele ja droonidele keskenduvast strateegilisest partnerlusest.

"Ukraina on välja töötanud spetsiaalse julgeolekuleppe vormi, mida me nimetame droonileppe formaadiks," ütles Zelenski kolmapäeval.

Kolmapäeval varem ütles ta, et õhutõrjealane koostöö on Ukraina peamine diplomaatiline prioriteet. See avaldus tehti päev pärast seda, kui piirkondlikud võimud teatasid, et Venemaa rünnakutes üle Ukraina hukkus seitse inimest, sealhulgas üks laps.

"Me vajame õhutõrjerakette iga jumala päev – iga päev jätkavad venelased rünnakuid meie linnadele," kirjutas ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Teisipäeval külastas Zelenski ka Norrat. Seal leppis ta Norra peaministri Jonas Gahr Størega samuti kokku kaitse- ja julgeolekukoostöö tihendamises.

Sõrskõi: Venemaa hoogustab kogu rinde ulatuses rünnakuid

Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi ütles, et ilmastikuolud on muutunud ja Venemaa hoogustab kogu rinde ulatuses rünnakuid.

"Vene agressor kannab märkimisväärseid kaotusi, kuid ei loobu oma plaanidest vallutada Ukraina. Seetõttu on meie peamised ülesanded vaenlase hävitamine, tema edasitungi peatamine, kahju tekitamine Venemaa tagalale, sealhulgas sügaval nende territooriumil," teatas Sõrskõi.

Sõrskõi sõnul peavad Ukraina relvajõud haarama strateegilise initsiatiivi, seetõttu viivad nad aktiivselt läbi kaitseoperatsioone.

"Me astume Venemaa kvantiteedile vastu Ukraina kvaliteediga, sundides vaenlast mängima meie reeglite järgi ja pidevalt edasi lükkama ülesannete täitmise tähtaegu," märkis Sõrskõi.

Ukraina ründas keemiatehast Baškiirias

Ukraina korraldas kolmapäeval õhurünnaku Venemaal Baškortostani vabariigis asuvale naftakeemiatehasele, mis toodab lennukikütust.

Baškortostani kuberner Radi Habirov teatas kolmapäeval mitme drooni allatulistamisest piirkonnas, mis tähendab Venemaal kasutatava info jagamise tava kohaselt Ukraina droonirünnaku alla sattumist.

"Baškortostani tabas terroristlik droonirünnak. Sterlitamaki tööstustsooni kohal tulistati alla mitu drooni. Rusud kukkusid ühe ettevõtte territooriumile," kirjutas ta ühismeedias.

Vene-Ukraina sõjasündmusi kajastavate sotsiaalmeediakanalite andmeil evakueeritakse Sterlitamaki naftakeemiatehasest töötajaid, kuid esialgsetel andmetel keegi rünnakus viga ei saanud.

Strike on an aircraft fuel production plant in Bashkortostan, - DroneBomber



Drones hit the Sterlitamak Petrochemical Plant (SNHP) in the Russian Federation.

Kanali NOELREPORTS andmeil tabas Ukraina droonirünnak hommikul tehase Sintez-Kautšuk isopreeni tootmistsehhi, kus valmib kuni veerand Venemaa sõjatööstuses kasutatavast isopreenkummist.

Tehas asub umbes 1600 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Ukraina droonirünnaku põhjustatud tulekahju Venemaa Sterlitamaki naftakeemiatehases. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia

Venemaa tappis õhurünnakus Tšerkassõle lapse, 14 sai vigastada

Vene armee õhurünnakus Tšerkassõ oblastile sai teisipäeva õhtul surma kaheksa-aastane poiss ning veel 14 inimest sai vigastada.

"Õhtul ründas Venemaa Föderatsioon oblastit droonidega. Meie kaitsjad tegid kahjutuks üheksa sihtmärki. Kahjuks on aga rünnakul oblastikeskusele traagilised tagajärjed. 8-aastane poiss suri saadud vigastustesse," kirjutas Tšerkassõ oblasti juht Igor Taburets sotsiaalmeedias.

Tema sõnul viidi haiglasse üheksa inimest, sealhulgas laps ja veel viis vigastatut said sündmuskohal vajalikku arstiabi.

Droonirünnakus sai kahjustada vähemalt neli korrusmaja.

Teisipäeval Dnipro linna tabanud toimunud V

Ukraina tuletõrjuja kustutamas Zporižžjat tabanud Vene õhurünnakus süttinud maja. Autor/allikas: SCANPIX / Dmytro Smolienko/UKRINFOR/SIPA

enemaa õhurünnakus hukkus viis ja sai vigastada 27 inimest.

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Belgorodi oblastis

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu kolmapäeva õhurünnaku Venemaa Belgorodi oblastis asuvale naftabaasile, mis süttis tabamusest põlema.

Naftabaas Belgorodi oblastis Valuikis sai tabamuse, teatasid sõjasündmusi kajastavad ühismeediakanalid kolmapäeva varahommikul

Nende postitatud videotest on näha mahutipargist leeke tõusmas.

Segnalazioni di un attacco a un deposito di petrolio a Valuyki, nella regione di Belgorod.

Ukraina ründab igapäevaselt Venemaa naftataristut, püüdes vähendada agressori võimekust oma sõda jätkata.

Venemaal varises kokku hävitajate valmistamisega seotud tsehhi katus

Venemaal Amuuri-äärses Komsomolskis varises ööl vastu laupäeva toimunud tulekahju tagajärjel kokku katus ühes tsehhidest Gagarini nimelises lennukitehases (KnAAZ), kus toodetakse hävitajaid Su-35 ja Su-57, vahendas portaal Unian kolmapäeval avatud luureandmeid (OSINT) analüüsivat ühismeediakanalit Exilenova+.

In Komsomolsk-on-Amur (Khabarovsk Krai), a workshop at the Gagarin Aviation Plant (KnAAZ, "Sukhoi") is on fire.



Preliminarily, one of the workshops, which specializes in auxiliary units, without which mass production could be halted, is on fire.



Let's hope the fire won't get… pic.twitter.com/7cuSz83qxF — Exilenova+ (@Exilenova_plus) April 11, 2026

Analüütikud märgivad, et avaldatud piltidel on näha ühe tehase tootmishoone kahjustusi.

Andmete kohaselt toimus varisemine tootmishoonete piirkonnas, kus valmistatakse lennukite võtmekomponente. Täpsemalt on tegemist tsehhiga nr 46, mis on tootmisprotsessi oluline lüli ja spetsialiseerub polümeersetest komposiitmaterjalidest detailide valmistamisele hävituslennukitele Su-57.

Selles toodeti umbes 300 erinevat detaili, millest ligikaudu 100 olid suuremõõtmelised.

Analüütikud rääkisid, et tsehh nr 46 on kriitiline lüli nii Su-57 kui ka Su-35S seeriatootmises. Siiski mõjutab kahjustus just Su-57 tootmist märkimisväärselt tugevamalt, kuna komposiitdetailide arv Su-57 konstruktsioonis on mitu korda suurem kui lennukite Su-30MK2 ja Su-35S puhul.

Venemaa allikate andmetel on Su-57 jaoks vajaliku komposiitdetailide komplekti valmistamise tööde maht selles tsehhis Su-35S-iga võrreldes kasvanud kaheksa korda.

Analüütikud oletavad, et tsehhi kahjustamine või hävitamine peatab otseselt või aeglustab oluliselt Su-57 lennuki kerede valmistamist.

USA pikendas Vene naftahiiu Lukoili sanktsioonivabastust

USA ametnikud teatasid teisipäeval Venemaa naftahiiu Lukoil väljaspool Venemaad asuvate tanklate sanktsioonivabastuse pikendamisest, eesmärgiga leevendada toornafta hinna järsku tõusu, mille tingis USA ja Iisraeli alustatud sõda Iraaniga, mis sulges vastuseks naftatankerite liikluse Hormuzi väinas.

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli ameti (OFAC) otsus tähendab, et Lukoili kaubamärgiga tanklad riikides nagu USA saavad kliente edasi teenindada kuni 29. oktoobrini.

Meede lubab bensiinijaamadel teha tehinguid tavapärase äritegevuse raames, näiteks hankida mootorikütust, tasuda kindlustusmakseid ja maksta töötajatele palka, teatas OFAC.

Naftahinnad on sööstnud üles pärast USA ja Iisraeli vägede rünnakut Iraanile 28. veebruaril, mis päästis valla Lähis-Ida sõja, kus Iraan on omakorda korraldanud kättemaksurünnakuid mitmele piirkonna riigile ja ähvardanud Hormuszi väina läbivaod laevu.

Litsentsi pikendamisega püütakse leevendada Lukoili OFAC-i sanktsiooninimekirja lisamise mõju jaetarbijatele, teatas amet.

2025. aasta detsembris Lukoilile antud OFAC-i vabastuslitsents pidi aeguma 29. aprillil.

Venemaa on olnud ulatuslike USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide all alates sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

USA bensiinihinnad on tõusnud üle nelja dollari galloni kohta (0,895 euro liitri kohta), mis on kõrgeim tase alates 2022. aastast.

9. märtsil teatas USA president Donald Trump pärast kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga plaanist loobuda mõnedest naftasanktsioonidest, kirjeldades seda sammu kui püüdlust hindu alandada.

Vance kiitles Ukraina abi lõpetamisega

USA asepresident JD Vance väljendas uhkust selle üle, et Washington on katkestanud Venemaa agressiooni tõrjuva Ukraina rahastamise, nimetades seda president Donald Trumpi administratsiooni üheks suurimaks saavutuseks.

Vance meenutas teisipäeval peetud vabariiklasi toetava organisatsiooni Turning Point USA üritusel, kuidas Ukraina päritolu ameeriklane vastustas tema üleskutset peatada Ukraina rahastamine. "See inimene sai minu peale väga pahaseks, sest ma ütlesin, et peaksime Ukraina sõja rahastamise lõpetama," ütles Vance.

"Ma usun endiselt, ja see on üks asju, mille üle ma kõige uhkem olen, mis me oleme selle administratsiooni ajal teinud oleme, et oleme Euroopale öelnud, et kui te tahate relvi osta, siis võite seda teha, aga Ameerika Ühendriigid ei osta enam relvi ega saada neid Ukrainasse," rääkis ta oma esinemise ajal.

JD Vance: Stopping funding for Ukraine is one of the things I'm proudest we've done in this administration.

Võrreldes USA eelmise, Joe Bideni juhitud administratsiooniga, tegi president Donald Trump järsu pöörde ning lõpetas peaaegu kogu sõjalise abi Kiievile, jättes Ukraina kaitse eest tasuma Euroopa riigid. USA pakub Ukrainale siiski luureinfot, mis aitab Kiievil rünnata Venemaal asuvaid sihtmärke.

Euroopa partnerid katsid 2025. aastal Ukrainale antud sõjalise abi valdava osa, sealhulgas kriitilise tähtsusega õhutõrjesüsteemide Patriot ja muude Ameerikas toodetud relvade ostud.

Kiiev on teatanud õhutõrje laskemoona tarnete hilinemisest ja puudusest Venemaa raskete talviste rünnakute tõttu, kusjuures puudujääk eeldatavasti süveneb veelgi, kuna USA-Iraani konflikt pingestab tarneid.

Vance on olnud Trumpi administratsiooni üks häälekamaid Ukraina abistamise kriitikuid. Tal oli keskne roll Trumpi ja president Volodõmõr Zelenski avalikus tülis veebruaris, mis viis kogu USA toetuse lühiajalise täieliku peatamiseni.

USA asepresident süüdistas Zelenskit eelmisel nädalal ka Ungari tollase peaministri Viktor Orbáni ähvardamises ja väitis, et vaidlustatud territooriumide saatus Ida-Ukrainas võrdub tingimisega mõne ruutkilomeetri pärast.

Zelenski vastas sellele viitega, et Vance ei ole rahuläbirääkimistes kaasatud ja et ametnikud, kes on sellega tegevad, mõistaksid Ukraina territooriumi väärtust tõenäoliselt paremini.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 313 970 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 864 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 390 (+1);

- suurtükisüsteemid 40 003 (+50);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1736 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1346 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 239 241 (+1388);

- tiibraketid 4517 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 89 553 (+253);

- eritehnika 4123 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.