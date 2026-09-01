Sõja 1651. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva laiaulatusliku õhurünnaku Venemaa lääneosas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval Uuralites. Venemaa öises õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 12 inimest ja veel mitmed said viga.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 1. septembril kell 20.32:

- Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas;

- Ust-Luga sadamas puhkes tulekahju;

- Soome kehtestas Soome lahe idaosas piirangud;

- Venemaa tappis õhurünnakutega Ukrainas 12 inimest ;

- Venemaa jätkas öösel õhurünnakuid Kiievile;

- ISW: Venemaa püüab endiselt liikuda Slovjanski ja Kramatorski suunas;

- Venemaa tappis rünnakuga Kiievi depoole seitse inimest;

- WSJ: Venemaa muudab Ukrainale suunatud rünnakute taktikat;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1440 sõdurit.

Kallas: Venemaa hübriidrünnakud ei heiduta EL-i Ukrainat toetamast

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas kinnitas teisipäeval, et Venemaal ei õnnestu hirmutada EL-i Ukrainat toetamast loobuma, ehkki kasvab mure Moskva hübriidrünnakute pärast, mille eesmärk on destabiliseerida Kiievi Euroopa toetajaid.

"Venemaa ründab Euroopat üha kineetilisemate hübriidrünnakute lainega," ütles Kallas ajakirjanikele pärast Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Iirimaal.

"Venemaa tahab meid Ukraina toetamisest eemale peletada. See ei õnnestu neil," märkis Kallas.

ISW: Venemaa püüab endiselt liikuda Slovjanski ja Kramatorski suunas

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi (ISW) hinnangul näib Venemaa peamine eesmärk endiselt olevat Donbassi kindlustatud kaitsevööndi murdmine ning tee avamine Slovjanski ja Kramatorski suunas.

Venemaa üritab edasi liikuda eelkõige Kostjantõnivka–Družkivka suunal ning samal ajal läheneda Slovjanskile ja Kramatorskile. ISW hinnangul on need linnad Venemaa peamisteks sihtmärkideks Donbassis.

Kostjantõnivka–Družkivka piirkonnas on Vene väed saavutanud mitmeid taktikalisi edusamme. Nad on liikunud edasi Kramatorskist ida pool ning väiksemad Vene üksused on jõudnud Vasiutõnske lähistele. Samas ei ole Venemaa suutnud piirkonnas asuvaid Ukraina vägesid ümber piirata ning Ukraina kaitse pidurdab endiselt Vene vägede edasitungi.

Slovjanski suunal on samal ajal toimunud ka Ukraina vasturünnakuid. Ukraina väed on liikunud edasi Lõmani piirkonnas.

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu teisipäeva laiaulatusliku õhurünnaku Venemaa lääneosas, üritades tabada sihtmärke Leningradi oblastis ja sügaval Uuralites. Droonide liikumisest Lääne-Venemaal andis tunnistust ka Eestis ja Lätis väljastatud õhuohu hoiatus, Soome kehtestatud piirangud Soome lahe idaosas ning NATO hävitajate õhkutõusmine.

Kohalike ühismeediakanalite teatel liigub Venemaa õhuruumis üle 500 Ukraina ründedrooni, vahendas sõjasündmusi kajastav konto OSINTechnical.

Ukrainian forces are mounting another massive attack drone raid deep into western Russia tonight, attempting to hit targets in Leningrad and deep into the Urals.



Local channels report more than 500 Ukrainian attack drones moving in Russian airspace. pic.twitter.com/VslbQ3dOWm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 1, 2026

Peterburi ümbritsevas Leningradi oblastis paiknevad kaks Vene naftaekspordi jaoks olulist sadamat ning seal on ka Kiriši naftatöötlemistehas, mis on riigi üks uurimaid.

Ukraina massiivsest rünnakust räägib ka info, mille kohaselt suleti sotsiaalmeedia andmeil öösel Venemaal 15 lennujaama. Töö peatasid Kaluga, Penza, Saratovi, Pihkva, Saranski, Samara, Sotši, Uljanovski, Peterburi Pulkovo, Bugulma, Kaasani, Nižnekamski, Tšeboksarõ, Orenburgi ja Ufa lennujaam.

15 Russian airports have been closed due to drone danger. Here's the list (* = reopened)



Kaluga

Penza

Saratov

Pskov

Saransk

Samara

*Sochi

Ulyanovsk

*Pulkovo (St Petersburg)

Bugulma

Kazan

Nizhnekamsk

Cheboksary

Orenburg

Ufa — Tim White (@TWMCLtd) September 1, 2026

Ukraina ja Venemaa korraldavad vastastikku õhurünnakuid iga päev .

Kui Ukraina üritab tabada Venemaa strateegilisi objekte, nagu sõjaväeosad, naftarafineerimistehased ja sõjalist toodangut valmistavad tehased või suured logistikakeskused, siis Vene õhurünnakud tabavad sageli Ukraina tsiviilobjekte, sealhulgas elamuid, põhjustades rahulike elanike hukkumist.

Ust-Luga sadamas puhkes tulekahju

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas teisipäeva varahommikul tulekahjust oblastis asuvas Ust-Luga sadamas.

Tuvastatud on kahjustusi rajatistele, lisas ta.

"Droonirünnaku tagajärjel on tuvastatud kahjustusi Ust-Luga sadamaalal, kus on puhkenud tulekahju. Rünnaku tõrjumine jätkub," kirjutas Drozdenko riiklikus sotsiaalmeediakanalis Max.

Kuberneri sõnul töötavad sündmuskohal hädaabiteenistused ja teavet õhurünnaku tagajärgede kohta täpsustatakse.

Drozdenko teatas teisipäeva varahommikul, et öösel hävitati oblasti kohal 44 drooni.

Soome kehtestas Soome lahe idaosas piirangud

Soome kaitsevägi kehtestas ööl vastu teisipäeva ajutised lennu- ja laevaliikluse piirangud Soome lahe idaosas.

Soome kaitseväe teatel on tegemist ettevaatusabinõuga, mille eesmärk on tagada kõrvaliste isikute ohutus ning ametiasutuste tegutsemisvõimalused võimalike droonide tõrjumisel.

Puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun rajoitusalueen ja merenkulun rajoitusalueen klo 3.37. Tarkista voimassa olevat ilmailun rajoitukset: https://t.co/uMZ6Aq7gYc ja merivaroitukset: https://t.co/VuDUHk3o00 — Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) September 1, 2026

Lennundust ja laevaliiklust on Soome lahe idaosas viimastel nädalatel korduvalt piiratud. Piirangud on olnud seotud Ukraina poolt Venemaale korraldatud droonirünnakutega.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas öösel ühismeedias, et Venemaa tulistas teisipäevale eelnenud öösel Leningradi oblastis alla kümneid droone. Varahommikul kuulutati piirkonna õhuruumis välja droonioht.

Venemaa tappis õhurünnakutega Ukrainale 12 inimest

Venemaa ööl vastu teisipäeva korraldatud õhurünnakutes Ukrainale hukkus Kiievis ja selle ümbruses 12 inimest ning veel mitmed said vigastada, teatasid võimud. Vene õhurünnakud Ukraina pealinna vastu jätkuvad juba kuuendat ööpäeva järjest.

Kiievis hukkus kaheksa inimest ning pealinna eri piirkondades puhkesid tulekahjud, teatas Ukraina päästeteenistus ühismeedias. Venemaa ballistiliste rakettide rünnakus raudteedepoole ja teistele raudteeobjektidele hukkus kuus riikliku raudteefirma Ukrzaliznõtsja töötajat ning lisaks veel üks inimene, ütles ettevõtte juht Oleksandr Pertsovskõi.

Kiievi lähistel Borõspilis hukkus rünnakus neli inimest ja veel 13 sai vigastada. Rünnak tabas elumaja ja teisi objekte, teatas Kiievi oblasti kuberner Tõmur Tkatšenko.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul hukkus öises rünnakus ka üks India kodanik.

Zelenski sõnul kasutas Venemaa öises rünnakulaines märkimisväärsel hulgal reaktiivmootoriga droone ja ballistilisi rakette.

Ukraina õhuväe teatel suudeti alla tulistada viis ballistilist raketti, mis annab tunnistust sellest, et Kiiev sai hiljuti väikese partii Patrioti püüdurrakette.

Vene rünnakud tabasid ka Musta mere ääres Odessa oblastis asuvat NATO liikmesriigi Rumeeniaga piirnevat piiripunkti. Korduvad rünnakud sadamatele ja laevadele on Ukraina elutähtsa põllumajandustoodete ekspordi peaaegu seiskanud ning avaldanud survet ülemaailmsetele toiduhindadele.

Zelenski sõnul jäid tuhanded Odessa oblasti majapidamised elektrita.

Venemaa, mis alustas 2022. aasta veebruaris oma naaberriigi vastu täiemahulist sissetungi, on viimastel kuudel õhurünnakuid Ukraina vastu tugevdanud, samal ajal kui Venemaa edenemine lahinguväljal on järsult aeglustunud.

Viimase viie päeva jooksul on Kiievit ja selle lähialasid tabanud suured droonilained, milles on hukkunud elanikke ning kahjustada saanud elumajad ja laod. Paljud droonid on uuemad reaktiivmootoriga mudelid, mistõttu on neid raskem alla tulistada. Peaaegu ööpäevaringsed rünnakud on miljonite inimeste igapäevaelu segi paisanud, sest õhuhäired kestavad tunde.

Ukraina välisminister Andrii Sõbiha ütles teisipäeval, et Venemaa droonid ja ballistilised raketid olid ulatuslike öiste rünnakute käigus suunatud elamupiirkondade ja raudteeinfrastruktuuri vastu.

Ta kutsus Ukraina liitlasi suurendama Venemaale avaldatavat majanduslikku survet ning jätkama arutelusid Venemaa välismaal külmutatud varade kasutamise üle Ukraina sõjategevuse rahastamiseks.

"On aeg anda Kremlile märku, et diplomaatia matkimine enam ei toimi," kirjutas Sõbiha sotsiaalmeedias. Ta kutsus liitlasi andma Ukrainale rohkem õhutõrjevahendeid, sest riigi varud USA-s toodetud Patrioti püüdurrakettidest, millega saab tõrjuda Venemaa ballistilisi rakette, on kriitiliselt väikesed.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Venemaa ründas öösel Kiievis ja Odessas sõjalisi ning energiataristu objekte, samuti nende linnade ümbruses asuvaid piirkondi.

Ukraina on samal ajal suurendanud rünnakuid Venemaa vastu, võttes sihikule naftarajatisi ja logistilist taristut, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata.

Kohalikud kubernerid teatasid, et õhurünnakud põhjustasid tulekahju Ust-Luga sadama piirkonnas, mis on Venemaa oluline ekspordisõlm riigi loodeosas. Samuti said kahjustada tsiviilobjektid Samara oblastis, kus asub mitu suurt naftatöötlemistehast umbes 800 kilomeetri kaugusel Moskvast kagus.

Venemaaga piirnevas Belgorodi oblastis hukkus samuti rünnakus üks tsiviilisik, teatas oblasti kohusetäitjast kuberner.

Venemaa jätkas öösel õhurünnakuid Kiievile

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud kuulsid teisipäeva varahommikul rohkem kui kümmet plahvatust, kui Ukraina õhuvägi oli enne seda andnud hoiatuse suure kiirusega lähenevatest sihtmärkidest. Viimastel andmetel sai Vene õhurünnakus surma vähemalt seitse inimest ja mitu vigastada.

"Pealinna poole liigub suurel kiirusel mitu vaenlase sihtmärki," teatas Ukraina õhuvägi.

Hetk hiljem nägid ajakirjanikud Kiievis mitut eredat välgatust ja kuulsid valje plahvatusi.

"Venemaa jätkas öiseid rünnakuid Kiievile. Ukraina pealinna õhutõrje tulistas alla Venemaa droone ja öösel ründasid linna ballistilised raketid," teatasid kohapeal viibivad väljaande The Kyiv Independenti ajakirjanikud.

"Kahjuks hukkus vaenlase rünnakus pealinnale kolm inimest," teatas Kiievi linna sõjaline administratsioon. Piirkonna sõjaväeametnike sõnul hukkus veel üks inimene rünnakus Kiievi oblastis asuvale Borõspilile.

Hilisema teate kohaselt sai õhurünnakus Kiievi raudteedele surma seitse inimest. Ei ole selge, kas samad inimesed on arvestatud ka algul teatatud ohvrite hulka.

Kiiev seisis esmaspäeval viiendat päeva järjest silmitsi lakkamatute Venemaa reaktiivdroonide rünnakutega. Samal ajal hukkus Venemaa rünnakutes teistes piirkondades viimase ööpäeva jooksul vähemalt seitse ja sai vigastada veel 45 inimest.

Vahetult pärast viimase õhuhäire väljakuulutamist raputasid Kiievit kella poole kolme ajal öösel uued kümned plahvatused.

"See on üle pika aja suurim raketirünnak Kiievile," ütles ajalehe peatoimetaja Olga Rudenko ajal, mil plahvatused jätkasid linna raputamist.

Venemaa tappis rünnakuga Kiievi depoole seitse inimest

Vene väed ründasid ööl vastu teisipäeva ballistiliste rakettidega Kiievi raudteedepood ja teisi raudteetaristu objekte. Rünnakus hukkus seitse inimest, nende seas kuus riikliku raudtee-ettevõtte Ukrzaliznõtsja töötajat, teatas ettevõtte juht Oleksandr Pertsovskõi.

Veel üks Ukrzaliznõtsja töötaja sai vigastada ja viibib haiglas. Pertsovskõi sõnul osutatakse talle kogu vajalikku abi.

"Ballistiline rünnak nõudis seitsme inimese elu, neist kuus olid meie töötajad. Üks kolleeg on vigastatuna haiglas – meie inimesed on tema kõrval ja talle osutatakse kogu vajalikku abi. Kümned inimesed jõudsid varjenditesse pääseda ning aitame neil juhtunust toibuda," kirjutas Pertsovskõi ühismeedias.

Venemaa rünnaku tagajärjel hävis täielikult üks tootmishoone. Tabamuste kohtades puhkes mitu tulekahju, mida päästjad jätkavad kustutamist.

Rünnaku tagajärgede tõttu sulgesid raudteetöötajad ajutiselt liikluse kahel raudteelõigul, kuid hiljem liiklus taastati.

WSJ: Venemaa muudab Ukrainale suunatud rünnakute taktikat

Venemaa püüab sundida Ukrainat alistuma, saates Kiievi ja teiste linnade poole üha enam reaktiivdroone ning kombineerides neid uue taktikaga, kirjutas esmaspäeval väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Uudisteagentuuri Unian vahendatud artiklis märgitakse, et Geran-tüüpi reaktiivdroonid on Shahedi droonide täiustatud versioon. Oma kiirusega on need väljakutseks Ukraina õhutõrjele.

Ajakirjanikud lisasid, et õhuhäiresireenid on Kiievis viimastel päevadel kõlanud peaaegu ööpäev läbi. See ähvardab muuta tavaelu Kiievis keerulisemaks kui kunagi varem alates täiemahulise sõja algusest.

Väljaanne rõhutas, et reaktiivdroonide ilmumine tähistab uut etappi Venemaa rünnakutes Ukraina linnadele. Tänavu suveks tulistasid Kiievi ja teiste linnade ümbruses asuvad õhutõrjesüsteemid sageli alla umbes 90 protsenti vanadest propelleriga Geranitest.

Ukraina armee õhujõudude kommunikatsiooniosakonna juht Juri Ihnat tõdes ajakirjanikele, et sihtmärgini jõudvate reaktiivdroonide osakaal on palju suurem kui propelleriga mudelitel.

Ihnati sõnul on mõnes rünnakus nüüdseks kuni kaks kolmandikku Geranitest reaktiivmootoriga. Tema sõnul on vaenlane oma taktikat muutnud.

"Nüüd on Venemaa taktika kurnata Ukrainat ja ukrainlasi ehk eelkõige meie inimesi," ütles Ihnat ajakirjanikele.

Väljaanne rõhutas, et reaktiivmootorite paigaldamine Geranitele on viinud selleni, et neist on saanud alternatiiv tiibrakettidele, mille maksimaalne kiirus ulatub ligi 500 km/h.

Lisaks ei lõpeta Venemaa Ukraina linnade ründamist ballistiliste ja tiibrakettidega. Esimesed tekitavad rohkem probleeme, kuna neid on Ukrainal Patrioti püüdurrakettide puuduse tõttu raske alla tulistada.

Viimaste kuude jooksul on Venemaa rünnakute tagajärjel hukkunud sadu Ukraina tsiviilisikuid. Väljaanne tõi välja, et 28. augustil Kiievi oblastis Mõla küla tabanud õhulöök nõudis 38 inimese elu.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1440 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 489 640 (+1440);

- tankid 12 320 (+54;

- jalaväe lahingumasinad 25 257 (+2);

- suurtükisüsteemid 48 954 (+71);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2079 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1597 (+0);

- lennukid 440 (+0) ;

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2452 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 492 177 (+1775);

- tiibraketid 5060 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 142 332 (+412);

- eritehnika 4623 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.