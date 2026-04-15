Rootsi valitsus: riik hoidis mullu ära Vene küberrünnaku keskkatlamajale

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Rootsi hoidis 2025. aasta keskel ära Vene-meelse rühmituse küberrünnaku keskkatlamajale, teatas valitsus kolmapäeval, lisades, et rünnaku taga olnud rühmitus oli seotud Vene luurega.

"Rootsi julgeolekuteenistus tegeles juhtumiga ja suutis tuvastada selle taga olnud osapoole, kellel on sidemed Vene luure- ja julgeolekuteenistustega. Õnneks ei kaasnenud tänu sisseehitatud kaitsemehhanismile tõsiseid tagajärgi," ütles tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin ajakirjanikele.

"See rünnak toob välja, et meil on tegemist vastasega, kes ei kõhkle tekitamast füüsilisi häireid, mida võib võrrelda meie füüsilise taristu sabotaažiga," märkis Bohlin.

Tema sõnul asus keskkatlamaja Lääne-Rootsis.

Bohlini sõnul on küberohud Rootsi huvide vastu kasvanud alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, kuna Moskva on võtnud sihikule Ukrainat toetavad riigid.

"See viitab Venemaa muutunud, riskialtimale ja hoolimatumale käitumisele, mis võib kaasa tuua ühiskonnale potentsiaalselt väga kahjulikke tagajärgi," ütles Bohlin, lisades, et Rootsi valitsus suhtub arengusse väga tõsiselt.

"Meie toetus Ukrainale jääb vankumatuks," rõhutas Bohlin.

Bohlini sõnul on Rootsil oluline rääkida ohtudest, millega riik silmitsi seisab, et saata signaal ohu tekitajatele ja anda neile teada, et neid jälgitakse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

