Iiri valitsus jäi hinnatõusuvastaste protestide tõttu ilma ministrist

Iirimaal puhkesid meeleavaldused kütuse hüppeliselt tõusnud hinna vastu ning Kerry piirkonna poliitilise dünastia liige Michael Healy-Rae leiab, et valitsus ei kohtle meeleavaldajaid õiglaselt. Healy-Rae teatas, et lahkub valitsusest ning seetõttu jäi koalitsioon ilma olulisest häälest Iirimaa maapiirkondades.

Healy-Rae üllatuslik teadaanne tuli umbusalduse debati ajal peaminister Micheál Martini valitsuse vastu. Viimase paremtsentristlik valitsus sõltub aga enamuse säilitamisel maapiirkondade sõltumatutest saadikutest.

Valitsus elas umbusalduse häältega 92–78 üle, kuid Healy-Rae liitumine opositsiooniga nõrgestas koalitsiooni haaret parlamendi üle.

Healy-Rae ise teatas, et veetis esmaspäeva õhtu Kerry maakonnas ja vestles valijatega. Ta leidis seejärel, et peab lõpetama Martini valitsuse toetamise.

"Kohtusin traktoristide, veoautojuhtide ja põllumeestega, kes rääkisid mulle, kui õnnetud nad on. Riigijuht oleks pidanud neid kuulama," ütles Healy-Rae parlamendisaalis.

"Kuna ma usun, et see valitsus on Iirimaa rahvast alt vedanud, hääletan ma riigijuhi vastu umbusalduse avaldamisel ja esitan oma tagasiastumisavalduse riigiministri kohalt," lisas Healy-Rae.

Healy-Rae süüdistas valitsust kaastunde puudumises. "Inimesed nutsid protestidel, nad olid töölised. Nad on lugupeetud inimesed," rääkis poliitik. Seejärel lahkus ta parlamendihoonest protestijate, enamasti keskealiste meeste, rõõmuhõisete saatel.

Healy-Rae dünastia on Iirimaa poliitikas tuntud perekond, kellel on riigi edelaosas suur mõjuvõim. Michael Healy-Rae vend kuulub samuti parlamenti, nende isa oli rahvasaadik Jackie Healy-Rae. Viimane alustas oma poliitilist karjääri sõltumatu kandidaadina ning lõi otsese kontakti kohaliku valijabaasiga.