Ingrid Veidenberg lahkub Kroonika peatoimetaja ametist

Veidenberg oli Kroonika peatoimetaja aastatel 1997-2007 ja uuesti 2019. aastast. Vahepealsel ajal juhtis ta Postimehe nädalalõpulisa Arter ja käivitas Delfi Meedia nädalalõpulehe LP, olles seitse aastat selle peatoimetaja.

"Tahaksin nüüd hinge tõmmata ja vaadata ajakirjandust kõrvalt – kuidas digi- ja sotsiaalmeedia ajastu pealetung mõjutab meediat, teiste seas ka Kroonika järgmisi aastaid," põhjendas Veidenberg Kroonika veebis oma otsust.

Delfi Meedia peatoimetaja Urmo Soonvald ütles, et tal on kahju Veidenbergi lahkumise otsusest, kuid ta mõistab seda.

"Olla ülikoolijärgsed 34 aastat hommikust õhtuni sündmuste, skandaalide, glamuuri, imestuste ja avastuste keskel… See väsitab ja kurnab. Olen imetlenud Ingridi võimet säilitada ka kõige keerulisemate lugude puhul külm pea ja ratsionaalsus, vaade nii olevikku kui tulevikku," sõnas Soonvald.

Kroonika tähistab 4. juunil 30. sünnipäeva ja kuulutab seal välja Eesti meelelahutusauhindade võitjad. Päev hiljem, 5. juunil lahkub Veidenberg peatoimetaja kohalt. Kroonika uus peatoimetaja kuulutatakse välja juunis.