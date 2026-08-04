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Kroonika peatoimetajaks saab Leen Kadakas

Eesti
Leen Kadakas, Universal Music Balticsi juht
Leen Kadakas, Universal Music Balticsi juht Autor/allikas: Maksim Toome
Eesti

Kroonika uueks peatoimetajaks saab endine Universal Musicu Baltikumi haru juhtinud Leen Kadakas, kirjutas Eesti Ekspress.

Kadakas (45) tegutses 23 aastat muusikaäris. Esimesed viis aastat Sven Aabreldaali firmas MT Holding, mis omas Universal Musicu litsentsi. Seejärel Universal Music Groupis. Enne seda töötas ta Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses ning tegeles võrdõiguslikkuse ja inimkaubanduse teemadega.

Kadakas teab, et teda hakatakse võrdlema Ingrid Veidenbergiga, kellest sai aastate jooksul Kroonika nägu.

"Võib-olla olin mina Universali Ingrid Veidenberg, sest suutsin ühes organisatsioonis nii kaua vastu pidada," ütles ta ja lisas muiates, et võib-olla peab ta ka ajakirjas vastu paar aastakümmet.

Kadakas alustab tööd septembris.

Eri perioodidel kokku 18 aastat Kroonika peatoimetaja ametis olnud Ingrid Veidenberg lahkus 5. juunist ajakirja peatoimetaja kohalt.

Veidenberg oli Kroonika peatoimetaja aastatel 1997–2007 ja uuesti 2019. aastast. Vahepealsel ajal juhtis ta Postimehe nädalalõpulisa Arter ja käivitas Delfi Meedia nädalalõpulehe LP, olles seitse aastat selle peatoimetaja.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Eesti Ekspress

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