Riigikogu kantseleist vallandatud staažikas ametnik viis asja kohtusse

"Minu advokaat tegi avalduse Tallinna halduskohtusse," ütles Schults ERR-ile. Hetkel pole veel teada, kas kohus võtab Schultsi kaebuse menetlusse.

"Kui kaebus läheb menetlusse, siis eelistan kirjalikku menetlust," lisas Schults.

"See on üsna oluline kaasus, millest võiks tulla mingisugune õigusselgus, sest segadust on selle puhul päris palju olnud," on Schults ERR-ile varem öelnud.

"Ma pean selle vaidlustama. Võib-olla saab sealt julgustust ka kolleegidele. Tegelikult ei tohi inimesega niimoodi teha. Ma lähen nende kõigi eest vaidlustama, mõeldes kolleegidele ja Eesti ühiskonnale. Arvan, et inimestel on õigus teada, mida avalikus sektoris toimetatakse. Need ei ole eraldi anumad, me kõik oleme siin ühes väikses Eestis nagu peopesa peal," lisas endine ametnik toona.

Jaanuaris sai avalikkus teada, et viga möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus kaotas alanud aastaks veebikasiinode maksustamise. Märtsi lõpus selgus, et riigikogu kantselei on netikasiinode seadusesse jäänud vea tõttu vallandanud üle 30 aasta omaametit pidanud riigikogu majanduskomisjoni nõuniku Piia Schultsi.

Riigikogu kantselei teatel selgus seadusesse tehtud vea ilmsikstulekul korraldatud distsiplinaarmenetlusest, et ametnik on teinud vigu, mis põhjustasid vigase seaduse vastuvõtmise. Samuti heitis kantslei Schultsile ette, et tema ajakirjandusele antud kommentaar vigase seaduse kohta olevat kahjustanud riigikogu ja riigikogu kantselei mainet.