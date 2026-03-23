Kasiinoseaduse vea tõttu vallandatud ametnik kavatseb otsuse vaidlustada

"Kindlasti vaidlustan. See on kahjuks ikkagi niisugune väärtuspõhine asi," ütles Schults ERR-ile.

Majanduskomisjoni endine nõunik rääkis, et suhtleb advokaadiga, kes koostab tegevusplaani. Pigem pöördub ta kohtusse, mitte töövaidluskomisjoni.

"Arvan, et see on üsna oluline kaasus, millest võiks tulla mingisugune õigusselgus, sest segadust on selle puhul päris palju olnud," sõnas Schults.

Endine nõunik tõdes, et ta ei oleks soovinud vallandamise teemal ajakirjanikele kommentaare anda, kuid riigikogu kantselei direktori Antero Habichti avalikkusele antud väited ajendasid teda seda tegema.

"Muidu ma ei oleks seda tahtnud teha, aga seal olid niisugused väited, mis ei olnud lihtsalt õiged," lisas ta.

Ta tänas inimesi, kes on talle pärast vallandamist toetust avaldanud. "Mulle on kirjutatud ja helistatud ning ma väga hindan seda. Arvan, et Eesti inimese süda on väga õige koha peal," sõnas Schults.

Vallandamine oli staažika ametniku jaoks ootamatu – varasemaid etteheiteid üle 30 aasta riigikogu kantseleis töötanud ametnikule esitatud ei ole.

"Igal aastal olen arenguvestluse kokkuvõttesse kirjutanud, et järgmisel aastal tahan midagi natukene veel paremini teha. Mind on premeeritud, ka eelmisel aastal premeeriti. Arvan, et juhtkond on minuga väga rahule jäänud," ütles ta.

"See viga oli küll hirmus ja ma olen sellepärast väga löödud, aga see on minu karjääri jooksul esimene niisugune juhtum. Õigemini, see ei ole karjäär, vaid missioon – olen olnud majanduskomisjoni nõunik täpselt 32 aastat," lausus Schults.

"Istun siin kastide otsas, mida ma pole jõudnud veel lahti pakkida. Mul on olnud väga raske periood ja olen inimestele väga tänulik. Aga tunnen, et on minu kohustus asi kohtusse anda," sõnas ta.

Nõunikule heideti vallandamisel ette Eesti Ekspressile antud intervjuus öeldut. "Seadus ei ole mõni luuletus või ajaleheartikkel, et mis siis ikka juhtub, kui seal mõni sõna valesti jääb," ütles nõunik leheloos. "Seaduse valmimisele ja küpsemisele peab aega andma. Vastasel korral on võimalikud kahjud väga suured."

Küsimusele, kui suur roll oli vallandamisel seaduse menetlemisel tehtud veal ja kui suur ajakirjanikule antud kommentaaril, vastas Schults: "Mina sain aru, et sellel oli väga suur osakaal, see oligi vist põhiline. Alguses mulle jäi selline mulje. Mainekahju oli ikkagi põhiline argument."

ERR juhtis tähelepanu, et pärast intervjuu andmist vallandamine võib mõjutada ka teiste ametnike avatust ajakirjanikega suhelda.

Kohtusse minnes loodab Schults oma kolleege julgustada.

"Ma pean selle vaidlustama. Võib-olla saab sealt julgustust ka kolleegidele. Tegelikult ei tohi inimesega niimoodi teha. Ma lähen nende kõigi eest vaidlustama, mõeldes kolleegidele ja Eesti ühiskonnale. Arvan, et inimestel on õigus teada, mida avalikus sektoris toimetatakse. Need ei ole eraldi anumad, me kõik oleme siin ühes väikses Eestis nagu peopesa peal."

12. jaanuaril selgus, et möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus ilmnenud hooletusviga kaotas 2026. aastaks veebikasiinode maksustamise. Seaduspraagi tõttu jääb riigile laekumata umbes neli miljonit eurot selleks aastaks prognoositud hasartmängumaksust.