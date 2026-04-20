Hispaania kutsub EL-i lõpetama assotsiatsioonilepingut Iisraeliga

Sánchez ütles, et "valitsus, mis rikub rahvusvahelist õigust või EL-i põhimõtteid, ei saa olla selle partner".

Hispaania teeb ametliku ettepaneku lepingu lõpetamiseks teisipäeval Luksemburgis toimuval EL-i välisministrite kohtumisel, vahendas Politico.

Madridi ettepanek ei pruugi aga läbi minna, kuna see nõuab kõikide liikmesriikide heakskiitu. Tõenäoliselt ei toeta ettepanekut Saksamaa juhitud liikmesriikide rühm.

Sotsialist Sánchez on üks teravamaid Iisraeli kriitikuid ning on süüdistanud peaministrit Benjamin Netanyahut Gazas genotsiidis. Ta on mõistnud hukka ka USA ja Iisraeli rünnakud Iraani vastu.

Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia välisministrid saatsid möödunud laupäeval EL-i kõrgele välisesindajale Kaja Kallasele ka kirja, milles süüdistasid Iisraeli EL-iga sõlmitud assotsiatsioonilepingu rikkumises.

2000. aastal jõustunud Euroopa Liidu ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu kohaselt leppisid EL ja Iisrael kokku, et nende suhted põhinevad inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete austamisel.

Iisrael on öelnud, et austab rahvusvahelist õigust ja et operatsioonid Gazas on vajalikud Hamasi, 7. oktoobri 2023. aasta Iisraeli-vastaste rünnakute eest vastutava Palestiina terrorirühmituse Hamas hävitamiseks.