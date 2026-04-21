EL-i liikmesriigid lükkasid tagasi ettepaneku peatada koostööleping Iisraeliga

Itaalia välisminister Antonio Tajani (vasakul) ja Saksamaa välisminister Johann Wadephul (paremal). Autor/allikas: SCANPIX/ EPA/GIUSEPPE LAMI
Euroopa Liidu välisministrid lükkasid teisipäeval tagasi ettepaneku peatada ühenduse koostööleping Iisraeliga.

Enne teisipäeval Luksemburgis toimunud välisasjade nõukogu istungit saatsid Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia ühispöördumise EL-i välisasjade kõrgele esindajale Kaja Kallasele. Kirjas süüdistati Iisraeli kahepoolsete suhete aluseks oleva lepingu rikkumises.

Siiski otsustasid ministrid lepingut mitte peatada. Otsustavat rolli ettepaneku blokeerimisel mängisid Saksamaa ja Itaalia, vahendas Politico.

Saksamaa välisminister Johann Wadephul nimetas lepingu peatamist "asjatuks" ning kutsus selle asemel üles "kriitilisele, kuid konstruktiivsele dialoogile". Sarnasel seisukohal oli ka Austria ning nendega liitus ka kaalukeeleks peetud Itaalia, mis pani teemale lõpliku punkti.

"Puuduvad nii arvulised kui ka poliitilised tingimused," sõnas Itaalia välisminister Antonio Tajani enne kohtumist, kinnitades Rooma ühtsust Berliiniga.

Saksamaa ja Itaalia juhitud vastuseis purustas Madridi, Ljubljana ja Dublini lootused. Need riigid lootsid, et kasvav nördimus asunike vägivalla üle Jordani läänekaldal ning uus seadusandlus, lubab hukata terrorismis süüdimõistetud palestiinlasi, sunnib Brüsselit tegutsema.

"Täna on kaalul Euroopa usaldusväärsus," ütles Hispaania välisminister José Manuel Albares kohtumisele saabudes. "Peame Iisraelile selgelt ütlema, et nad peavad kurssi muutma." 

Iiri välisminister Helen McEntee nimetas Iisraeli käitumist "täiesti vastuvõetamatuks" ja rõhutas, et EL peab näitama otsustavust oma põhiväärtuste kaitsmisel.

EL-i ja Iisraeli eriline suhe

Alates 2000. aastast on EL-i ja Iisraeli vaheline assotsieerimisleping olnud poliitilise koostöö ja kaubandussuhete vundament. Leping tagab Iisraelile sooduspääsu EL-i turule, kuid sisaldab ka inimõiguste klauslit, mis seab demokraatlike põhimõtete austamise tehingu oluliseks osaks. Just sellele juriidilisele hoovale on Hispaania rõhunud juba üle kahe aasta. 

2024. aasta veebruaris, keset Iisraeli sõjalist kampaaniat Gazas, palusid Hispaania peaminister Pedro Sánchez ja Iirimaa peaminister Leo Varadkar Euroopa Komisjonil kontrollida, kas lepingutingimustest peetakse kinni. 

2025. aasta mais alustas Euroopa Liidu välisteenistus enamiku liikmesriikide nõudmisel uurimist, et hinnata Iisraeli vastavust lepingu tekstile.

Kuigi Brüssel pole kunagi kaalunud lepingu täielikku tühistamist, pakkus Euroopa Komisjon eelmise aasta septembris välja selle osalise peatamise. Rõhutades täieliku peatamise poliitilist tundlikkust, soovitas komisjoni president Ursula von der Leyen külmutada vaid lepinguga seotud kaubanduselemendid. See stsenaarium kerkis üles ka teisipäevasel kohtumisel.

Kallas tõstatas võimaluse võtta kasutusele meetmed, mis nõuavad kvalifitseeritud häälteenamust, sealhulgas suunatud sanktsioonid või osalised kaubanduspiirangud. 

Itaalia välisminister Tajani toetas seda lähenemist, pooldades pigem vägivaldsete asunike individuaalset sanktsioneerimist kui laiaulatuslikke kaubandusmeetmeid, mis võiksid kahjustada Iisraeli tavakodanikke.

Kuigi ühist seisukohta Iisraeli suhtes ei leitud, peegeldab välisministrite kohtumise kriitiline toon olulist muutust bloki hoiakutes, märkis Politico.

Iisraelis tegutseva mõttekoja Mitvim Institute eksperdi Maya Sion-Tzidkiyahu sõnul on Iisraeli valitsuse suhtes tekkinud väga negatiivne dünaamika, kuid märgilise lepingu peatamine oli siiski samm, milleks ei oldud valmis.

Kallas rõhutas lõpetuseks, et igasugune muudatus lepingus nõuaks kõigi 27 liikmesriigi üksmeelset toetust. "Seda varianti meil praegu laual ei ole," nentis ta. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

viimased uudised

21:38

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:25

Kolmapäeval on sooja kuni 15 kraadi

21:23

Saadikupuutumatusest ilma jäämine ohustab veel mitut riigikogulast

21:23

Tartus on kogukonnaaedade vastu huvi suur

21:22

Pevkur Türgi moonatootja taustast: eks me loeme ka lehti ja kontroll on tehtud

21:21

Läti venemeelne parlamendi liige põgenes kohtupidamise eest Minski

20:59

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

20:54

EL-i liikmesriigid lükkasid tagasi ettepaneku peatada koostööleping Iisraeliga

20:33

Suurbritannia kiitis heaks suitsetamiskeelu pärast 2008. aastat sündinutele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.04

Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

10:26

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

11:16

Transpordiamet plaanib Tallinna ringtee Jüri liiklussõlmest otse läbi viia

20.04

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

17:50

Ukraina ründas Venemaal Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

08:45

Eesti rahvaarv langes teist aastat järjest

14:51

Suure mürsutehase Põhja-Kiviõlisse ehitab Türgi ettevõte

20.04

Pevkur: USA pani meie moonatarned pausile vähemalt Iraani konflikti lõpuni

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

07:24

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

