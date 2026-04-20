Pärnu linn kavatseb müüa hotelle haldava ettevõtte

Pärnu linnavalitsus. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Pärnu linn tahab erastada kaht hotelli haldava ettevõtte Estonia Spa Hotelsi ning on juba alustanud ettevalmistusi selle võõrandamiseks.

100 protsenti Pärnu linnale kuuluv aktsiaselts Estonia Spa Hotels majandab kahte spaahotelli. Linnavalitsus on võtnud suuna hotellipidamisest loobuda ja alustanud ettevalmistusi ettevõtte aktsiate võõrandamiseks.

"Kui me vaatame Pärnu linna, siis hotellindus ja spaandus ja toitlustus on väga hästi kaetud sektor. Otseselt kohalikul omavalitsusel mingit rolli mängida vaja ei ole, seda äriühingut selle jaoks vaja ei ole. Selle nurga alt vaadatuna on tõesti mõistlik ettevõtte võõrandada. Pigem on see poliitiline otsus, kuidas soovitakse äriühinguid majandada," lausus Pärnu linnasekretär Taavi Käärid.

Samas on Estonia spaahotellid toonud linnale korralikku tulu. Viimase seitsme aasta jooksul on ettevõte maksnud linnale 2,5 miljonit eurot dividende.

Pärnu endine linnapea Romek Kosenkranius ütles, et ka tema 11 aasta pikkusel ametiajal oli müümise plaan korduvalt laual, kuid lükati alati tagasi. 

"Need otsused on tulnud läbi analüüsi, on kaasatud eksperte, kes on öelnud, milline on parem variant omavalitsusele, kas seda säilitada või anda kellelegi rendile. Omanikud on jõudnud alati sellele järeldusele, et mõistlik on jätta see ikkagi Pärnu linnale. Kui nüüd on teine plaan, eks siis tuleb küsida, millised ekspertide arvamused on, kas on midagi muutunud. Viimased aastad on ka näidanud, et Estonia on 10-, 11-miljonise käibe juures maksnud dividende pool miljonit ja rohkem. Nii et linn on, ma arvan, teinud tol hetkel õige otsuse, et ikkagi jättis Estonia alles," rääkis Kosenkranius.

LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu hinnangul võiks Estonia hotellide vastu turul huvi olla küll.

"Põhimõtteliselt on tegemist hea otsusega. Üks kohalik omavalitsus või riik ei peaks olema eraettevõtluses aktiivselt tegev. Mis puudutab nõudlust, siis Estonia puhul on ju tegemist kõige magusama piirkonna, kõige magusamate kinnistutega," ütles LVM kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Estonia spaahotellid on Pärnus märkimisväärne tegija, möödunud aastal moodustas nende ööbimiste arv 20 protsenti Pärnu majutusturust. Konkurentide sõnul on vara hinnata, kuidas Estonia erakätesse minek turgu mõjutada võiks.

"Olenemata omandivormist on Estonia olnud stabiilne ettevõte ja väga hästi juhitud. Tulnud läbi erinevatest kriisidest väga hästi ja omanikule viimastel aastatel tulu kenasti maksnud. Võtame seisukoha siis, kui midagi tõeliselt toimuma hakkab ja uus omanik näitab, milline strateegia plaanis on," lausus Viiking spaahotelli juht Kairi Lusik.

Ka võimalikust müügihinnast on veel vara rääkida.

"Järgmise kolme kuu jooksul peaks selguma hindamistulemus, õiglane väärtus, ettepanekud, millisel viisil võõrandamine võiks olla kõige kasulikum omaniku jaoks," ütles Käärid.

Lõpliku otsuse müügi kohta peab tegema linnavolikogu.

Toimetaja: Marko Tooming

