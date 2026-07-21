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Uutest korteritest lähevad Pärnus enim müügiks madalama hinnaklassi omad

Majandus
Foto: "Aktuaalne kaamera"/ERR
Majandus

Pärnus ehitatakse aktiivselt uusi kortereid ja kinnisvaraspetsialistide sõnul käib aktiivne müük eelkõige odavama hinnaklassi uusarenduste korteritega. Kallimate suvituskorterite müük aga seisab.

Pärnu linnapildis võib näha aktiivset uute kortermajade ehitust.

Kuigi valdavalt tehakse tehinguid ikka järelturul, näitab LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnul uusarenduste korterite müük viimastel kuudel kasvutrendi.

"Uute korterite müügi osakaal on kasvanud võrreldes järelturu pakkumistega ja ligineb ligi kolmandikule. See on väikse turu puhul märkimisväärne viide üldistele trendidele ehk ostja eelistab selgelt uut korterit," lausus Saksing.

Kinnisvaraeksperdi maakleriteenuste juht Janno Peterson ütles aga, et pikemat perioodi vaadates on uute korterite müük Pärnus siiski väiksem ehk umbes 20 protsenti kogu turust.

Tema sõnul pole Pärnu korteriturg eelmise aastaga võrreldes aktiivsem ega ka loium, kuid muutunud on tehingute struktuur.

"Uusarenduste pealt paistab silma, et kohalik turg toimib hästi. See on suunatud kohalikule ostjale ja see turusegment, mis on suunatud kallimale ostjale, on hetkel veidi varjusurmas. Sellised korterid, mis asuvad rannarajoonis ja mille hind on siin pluss 5000 eurot ruutmeeter – kui eelmine aasta terve aasta müüdi neid 20 tükki, siis see aasta on tehtud kuskil kolm tehingut," rääkis Peterson.

"Selgelt teevad turgu soodsama ruutmeetri hinnaga korterid. Sellised 3000 pluss-miinus on ikkagi see, mis valdavalt uute korterite puhul ostjaid kõige rohkem kõnetab," lisas Saksing.

Petersoni sõnul on kohalike ostjate jaoks hinnapiir selgelt paigas ja kui arendaja on õigesti hinnastanud, leidub ka ostja.

Kallimate ehk üle 4000 eurose ruutmeetrihinnaga suvituskorterite ostjad on aga tema sõnul hakanud oma raha mujale paigutama.

"Uute kallite korterite ostjad on siiski pea eranditult väljaspoolt Pärnu tulnud inimesed. Kui täna on rikkam inimene hakanud võib-olla oma rahapaigutusi rohkem diferentseerima ja võib-olla selle kinnisvaraturult rohkem ka välja tõmmanud, siis see tegelt paistab silma ka Pärnu kinnisvaraturult," sõnas Peterson.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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