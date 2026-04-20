Eesti linnad ja vallad tõstavad üha enam sünnitoetusi

Eesti valdades ja linnades on lahti läinud sünnitoetuste ralli. Selleks. et julgustada noori peresid just enda omavalitsusse elu sättima ja seal ka pere looma, on mitmed omavalitsused üle Eesti tõstnud sünnitoetuse 1000 euro peale. See sunnib ka teisi omavalitsusi oma toetuseid üle vaatama.

Üle Eesti on sünnitoetuste osas lahti läinud võidujooks, kus ühed rajavad teed ja teised - selleks, et mitte kaotada elanikke - sörgivad järel. Näiteks hakkab alates 1. maist Võru vallas kehtima senise 400 euro asemel 1000 euro suurune sünnitoetus suuresti just sellepärast, et Võru linnas oli toetuse määra juba tõstetud.

"Kuna Võru vald on rõngasvald ümber Võru linna, siis peaksid toetused olema ka sarnased. Me püüame seda rada ajada, et meie noored pered ei koliks Võru linna," lausus Võru vallavanem Raul Tohv.

Põlva vallas tõsteti samuti sünnitoetused selle aasta algul 1000 euroni, samas kui Kanepi vallas on see olnud juba mitu aastat sellisel tasemel.

"Peredel on tänastes olukordades väga keeruline. Kui lähed toidupoodi ja vaatad, mis hinnad on, siis see on selline omavalitsuse armas žest, et me väärtustame, et Põlva valda sünnib lapsi. Meil on hea meel, et 2026. aastal on juba 21 last sündinud," sõnas Põlva vallavanem Maris Neeno.

Eesti suurimat sünnitoetust, 1500 eurot, makstakse aga alates aprilli algusest Pärnumaal Tori vallas. Nagu teistestki omavalitsustest öeldakse, ütleb ka Tori vallavanem, et sünnitoetuste tõstmise taga on laiem mure aina langeva sündimuse pärast.

"Tegelikult sündimus on kiires langustrendis ja see mõjutab tegelikult kõiki omavalitsusi ja see mõjutab koolivõrku pikas vaates. Koolid on kindlasti üks oluline asi, mis hoiab elu maal," ütles Tori vallavanem Lauri Luur.

Selleks aga, et vältida sünnitoetuse turismi, maksavad enamus omavalitsusi toetuse välja mitmes osas.

"Eks see põhjus on eelkõige seotud sellega, et me oleme Pärnu linna külje all ja sellist nii-öelda toetuste ja soodustuste turismi on veidi näha. Meie huvi on ikkagi inimesed tuua siis päriselt Tori valda ja et nad jääksid siia siis elama," lausus Luur.

Võru vallas elav Kristiina tervitab sünnitoetuse tõusu ja eriti seetõttu, et pere loodab saada ka teise lapse.

"See on küll hea, mis vald tegi. Tahaks küll ühte last veel juurde, aga praegu sellele ei mõtle. Tuleb siis, kui tuleb," sõnas noor ema Kristiina Kallas, lisades, et omavalitsuste sünnitoetus on oluline, kuna osad emad tööl ei käi.