Ühisrahastusplatvormina põrunud Crowdestate tahab jätkata makseasutusena

"Otsustasime selle ühisrahastusplatvormi kinni panna. Üks osa on see, et andsime tagasi oma tegevusloa. See menetlus kestis ka üle aasta, nii et nüüd sai see läbi. Ega seal midagi väga tähelepanuväärset ei ole, see on täitsa tavaline protsess," rääkis Crowdestate'i juht Loit Linnupõld.

Vastates küsimusele, miks ühisrahastusplatvorm põrus, ütles Linnupõld, et seal on päris mitu põhjust.

"Tegelikult hakkas see kuskilt koroonaajast, ja meie asukoht siin Ida-Euroopas on ikkagi ebasoodne, kuna suurem osa investoritest oli meil Lääne-Euroopast. Pärast koroonaaega investorite huvi kadus ära. Näiteks Itaalias pandi ehitusplatsid kinni ja projektid hakkasid hiljaks jääma. See on sündmuste jada, mis ühel hetkel hakkas kerima, kuni leidsime, et meil ei ole mõtet seda eriti edasi teha ning otsustasime teha midagi muud," lausus Linnupõld.

Ettevõtte tulevikuplaaniks on jätkata makseasutuse ja finantstehnoloogiaettevõttena, ütles Linnupõld.

"Täpsemalt, mida me tegema hakkame, ei saa ma veel praegu öelda, kuna me peame selle oma regulaatoriga,finantsinspektsiooniga, ikkagi kooskõlastama. Pärast seda saame öelda, aga meie potentsiaalsed kliendid, keda me näeme, ei ole Eesti ettevõtted. Me näeme oma tegevust ikkagi teistel turgudel, mis asuvad põhiliselt Euroopas," lausus Linnupõld.

Platvormi Crowdestate soovib ettevõtja avatuna hoida vähemalt sügiseni.

"Teeme seda, sest meil on seal portfellijääk, mida me kokku korjame ja mis on mitmesugustes kohtu- ja täitemenetlustes. Seda tehnoloogiat on vaja selleks, et allesjäänud investoritele väljamakseid teha. Neid võiks ka käsitsi teha, aga selle platvormi abil on seda lihtsam teha, nii et me hoiame seda töös nii kaua kui vaja. Meil ei ole selle kinni panemisega otsest kiiret," selgitas Linnupõld.

Väljamaksete tegemine sõltub Linnupõllu sõnul kohtumenetlustest.

"Arvan, et aasta lõpuks suudame peaaegu kõik allesjäänud projektid ära lõpetada. Siin ei ole enam väga palju alles – igas riigis, kus me oleme tegutsenud, on mõned projektid veel järgi. See, kui kiiresti kohtud ja täiturid neid menetlevad, on täiesti meie kontrolli alt väljas. Meil on siin eelkõige ootamise ja paberite täitmise roll," sõnas ta.

Jäägi põhiosa on Linnupõllu sõnul kuskil 19 miljonit eurot. "Umbes pool sellest on meie õnnetu Baltic Forest OÜ, Pärnu saekaater, ja siis on mõned väiksemad projektid," lausus ta.

Linnupõld asutas Crowdestate'i 13 aasta eest. Tegutsemisaja jooksul rahastas ettevõte Soomes, Itaalias, Portugalis, Rumeenias, Poolas ja Slovakkias asuvaid kinnisvaraprojekte enam kui 150 miljoni euro suuruses summas. Crowdestate'il oli 70 000 investorit.

2025. aastal teatas Linnupõld avalikult otsusest ühisrahastusplatvorm sulgeda.