Tallinna kultuuri- ja spordiametit hakkab juhtima Lennart Sundja

Tallinna kultuuriameti kultuuriosakonna juhataja Lennart Sundja Autor/allikas: ERR
Tallinna linnavalitsus nimetas Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhatajaks seni ameti juhataja ülesannetes olnud Lennart Sundja.

Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja ametikohale kandideeris koguni 85 inimest, kellest valikukomisjon kutsus vestlusele kolm kandidaati. Valituks osutus Sundja.

Alates 2022. aastast töötas Sundja kontsertorganisatsiooni Tallinna Filharmoonia direktorina. Aastatel 2008–2022 juhtis Tallinna kultuuri- ja spordiameti kultuuriosakonda. Sundja on osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides, olnud Tallinna kui muusikalinna esindusisikuks UNESCO loovlinnade võrgustikus ning üks Tallinna rahvusvahelise purjeõpperegati The Tall Ships Races korraldajalinnaks kandideerimise algatajatest.

Sundja ütles, et tema jaoks on oluline tagada koostöö. "Tallinna kultuuri‑ ja spordivaldkonna juhtimine tähendab minu jaoks terviku hoidmist – loomeinimestest ja sportlastest kuni kogukondade, asutuste ja rahvusvaheliste partneriteni," lausus ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:12

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

12:09

"Rakett69" uus hooaeg kutsub noori end taas proovile panema

12:04

Tallinna kultuuri- ja spordiametit hakkab juhtima Lennart Sundja

11:39

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

11:16

Transpordiamet plaanib Tallinna ringtee Jüri liiklussõlmest otse läbi viia

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse? Uuendatud

10:58

Rahvakrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp sai esmakordse võitja

10:53

Ukraina sõjapõgenike elukvaliteeti mõjutab enim vaimne tervis

10:47

Sumõ linnas sai Vene droonirünnakus vigastada 15 inimest Uuendatud

10:47

Gortfelder: sajandi lõpuks võib eestlaste osakaal langeda Eestis poole peale

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

20.04

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

20.04

Vene suunamudija asus sõnasõtta Solovjoviga

20.04

Pärnumaa ettevõte kaotas kelmidele üle 1,6 miljoni euro

20.04

Pevkur: USA pani meie moonatarned pausile vähemalt Iraani konflikti lõpuni

20.04

Kohus pani A. Le Coqi ja Värska tehingu Saku kaebuse tõttu ootele

20.04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

07:24

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

08:45

Eesti rahvaarv langes teist aastat järjest

ilmateade

loe: sport

12:12

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

11:39

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse? Uuendatud

10:58

Rahvakrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp sai esmakordse võitja

loe: kultuur

10:32

Sirje Karis: muuseumid tekitavad inimese vaimus rahukoha

20.04

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

20.04

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

loe: eeter

12:09

"Rakett69" uus hooaeg kutsub noori end taas proovile panema

10:13

Tšernobõli katastroofipiirkonnas töötanud mees: puhastustööd olid mõttetud

09:26

Erkki-Sven Tüür: jagame Paavoga ühist veregruppi

08:10

A-Ha liige Magne Furuholmen: suurim tasu on kuulaja südamesse jäetud jälg

Raadiouudised

09:50

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

09:50

Seadusemuudatustega piirataks keskkonnaühenduste võimalusi kaitseobjekte vaidlustada

09:45

Pevkur: USA pani meie moonatarned pausile vähemalt Iraani konflikti lõpuni

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 15 kraadini

09:25

Raadiouudised (21.04.2026 09:00:00)

20.04

Tartu tudengipäevad avas traditsiooniline pannkoogihommik

20.04

Eesti poliitikute sõnul edastas Ukraina president Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

20.04

Eesti linnades ja valdades tõstetakse aina enam peretoetusi

20.04

Põhiseaduskomisjon vaagis ekspertidega toimingupiirangu rikkumist

20.04

Ida-Virumaa saab juurde ligi 800 hotellikohta

Viimased teleuudised

