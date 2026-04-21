Tallinna kultuuri- ja spordiametit hakkab juhtima Lennart Sundja

Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja ametikohale kandideeris koguni 85 inimest, kellest valikukomisjon kutsus vestlusele kolm kandidaati. Valituks osutus Sundja.

Alates 2022. aastast töötas Sundja kontsertorganisatsiooni Tallinna Filharmoonia direktorina. Aastatel 2008–2022 juhtis Tallinna kultuuri- ja spordiameti kultuuriosakonda. Sundja on osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides, olnud Tallinna kui muusikalinna esindusisikuks UNESCO loovlinnade võrgustikus ning üks Tallinna rahvusvahelise purjeõpperegati The Tall Ships Races korraldajalinnaks kandideerimise algatajatest.

Sundja ütles, et tema jaoks on oluline tagada koostöö. "Tallinna kultuuri‑ ja spordivaldkonna juhtimine tähendab minu jaoks terviku hoidmist – loomeinimestest ja sportlastest kuni kogukondade, asutuste ja rahvusvaheliste partneriteni," lausus ta.