Rootsi ülemkohus mõistis Swedbanki eksjuhi pettuse süüdistuses õigeks
Rootsi ülemkohus tühistas Swedbanki endise juhi Birgitte Bonneseni süüdimõistmise pettuses.
Rootsi apellatsioonikohus mõistis 2024. aastal Swedbanki endise juhi Bonneseni 15 kuuks vangi seoses Eesti üksuse rahapesujuhtumiga.
Apellatsioonikohus teatas toona, et Bonnesen andis 2018. aastal panga majandustulemustega seotud intervjuudes meedias eksitavat informatsiooni.
Teisipäeval tühistas ülemkohus kõik Bonneseni vastu esitatud süüdistused.
Bonnesen oli Swedbanki juht aastatel 2016 kuni 2019.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Yle