Suure mürsutehase Põhja-Kiviõlisse ehitab Türgi ettevõte

Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargis hakkab 155-millimeetrist suurtükimoona tootma Türgi taustaga ettevõte ARCA Baltics Operations. Investeeringu kogumaht on suurusjärgus 300 miljonit eurot, valmiv moonatehas loob piirkonda kuni tuhat töökohta ja plaanib tootmist alustada 2028. aastal.

ARCA Baltics Operations hakkab Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargis tootma 155-millimeetrist suurtükimoona, erineva kaliibriga miinipildujamoona ja 122-millimeetriseid rakette. Ettevõte investeerib omalt poolt 300 miljonit eurot, et rajada tootmiseks vajalik taristu koos sisseseade ja ladustamisvõimalustega. Moonatootja lubab piirkonda luua kuni tuhat uut töökohta, teatas riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK).

"Suurekaliibrilise laskemoona tootmise rajamisega astub Eesti olulise sammu oma kaitsevõime ja laskemoonatööstuse arendamisel. ARCA on kiiresti laienev kaitsetööstusettevõte, kes on viimastel aastatel arendanud välja märkimisväärse laskemoona tootmiskeskuse Türgis," ütles kaitseminister Hanno Pevkur pressiteate vahendusel.

"Eestisse loodud ARCA Baltics Operations rajab Põhja-Kiviõlisse tehase, kus hakatakse tootma eelkõige suurekaliibrilist 155-millimeetrist laskemoona, sh pika laskeulatusega. Kokkuleppe kohaselt on ka Eesti riigil võimalus soovi korral suurtootjalt laskemoona soetada. Samuti toob täna allkirjastatud leping sadade miljonite eurode suuruse investeeringu Eesti majandusse ja sadu uusi töökohti," lisas Pevkur.

Eesti ettevõte ARCA Baltics Operations OÜ on seotud Türgi kaitsetööstuskontserniga ARCA Defense, mille mullune ekspordimaht oli üle kolme miljardi euro. Kontserni üheksas tehases töötab ligikaudu 5000 inimest ning peale kaitse- ja lennundussektori tegutsetakse aktiivselt ka energia- ja ehitussektoris.

Vastavalt sõlmitud lepingule annab riik ettevõtte kasutusse 141 hektari suuruse maa-ala Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargis ning investeerib kuni 10 miljonit eurot juurdepääsuteede ja piirdeaia rajamiseks ning tootmiseks vajalike elektri-, gaasi- ja veeühenduste loomiseks.

"ARCA on edukalt üles ehitanud arvestatava suurekaliibrilise moona tootmise Türgis ning nende värske moonatehase rajamise kogemus ja turutundmine on oluliseks eeliseks," rääkis RKIK-i riigivara valdkonna juht Tambet Tõnisson. "Samuti on ettevõtte tegevuskava ja esitatud maavajadus omavahel adekvaatses korrelatsioonis ning sobitub omakorda hästi ka Põhja-Kiviõli kaitsetööstuspargi alale."

Pooled teevad koostööd, et moonatootmine saaks alata 2028. aastal. Lepingu allkirjastamise ametlik tähistamine toimub mai alguses Türgis SAHA Expo 2026 ajal.

Eestis rajatavates kaitsetööstusparkides tootma hakkavate ettevõtete väljaselgitamiseks kuulutas riigi kaitseinvesteeringute keskus 2025. aasta aprilli algul välja valikpakkumise riigivara kasutuselevõtuks. Riigi eriplaneering on kehtestatud Ermistu ja Põhja-Kiviõli alade osas, riigi eriplaneeringu menetlus jätkub Piirsalu ja Aidu eelvalikualade osas.

Pärnumaale Ermistusse rajatavasse kaitsetööstusparki saavad oma tehased rajada neli ettevõtet – Nitrotol OÜ, Frankenburg Technologies OÜ, Infinitum Strike OÜ ja Ühendkuningriigi ettevõte Thor Industries Ltd Eestis registreeritud äriühingu Odin Defence OÜ kaudu. Parki mahub tõenäoliselt veel ühe kuni kahe ettevõtte tootmine.