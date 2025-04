Läti ostab Rootsilt 190 miljoni euro eest lühimaa õhutõrjerelvi

"Õhutõrje raketisüsteemide RBS 70 NG soetamine on õhukaitseks hädavajalik, kuna nendega saab vajadusel alla tulistada mitte ainult vaenlase droone, vaid ka palju suuremaid madalalt lendavaid sihtmärke, nagu helikopterid ja lahingulennukid," ütles kaitseminister Andris Sprūds pressiteate vahendusel, mille edastas Läti rahvusringhääling LSM.lv.

Tellimus, mille väärtus on 2,1 miljardit Rootsi krooni (190 miljonit eurot) sisaldab RBS 70 raketilaskeseadeldisi ja rakette ning treeningvarustust.

Tarned toimuvad aastatel 2026-2030, teatas ettevõte.

"Saab jätkab Läti relvajõudude toetamist tugeva maapealse õhutõrjevõimega, mis suurendab oluliselt nende üliolulist võimet õhuohtude tuvastamisel ja nendega toimetulekul," ütles Saab Dynamicsi juht Görgen Johansson.

RBS 70 NG on varustatud automaatse sihtmärgi jälgimissüsteemi ja sisseehitatud öövaatlusseadmetega ning annab kasutajale võimaluse hävitada lennukeid, droone, rakette ja muid sihtmärke kuni üheksa kilomeetri kaugusel.

RBS-70 NG raketisüsteemid kuuluvad juba Läti relvajõudude õhutõrjearsenali ning neid kasutatakse oluliste objektide ja õhuruumi kaitsmiseks, samuti väeüksuste lähilahingutoetuse pakkumiseks, teatas kaitseministeerium.

RBS 70 (Robotsystem 70) on kaasaskantav õhutõrjesüsteem (MANPADS), mis on mõeldud õhutõrjes kasutamiseks kõigis kliimavööndites ja mis vajab vähe või üldse mitte toetust teistelt relvasüsteemidelt. Algselt disainis ja valmistas selle Rootsi kaitsefirma Bofors Defense (praegu Saab Bofors Dynamics). See kasutab rakett RB 70, mis on kasutusel ka paljudes teistes Rootsi raketisüsteemides.