Tööandjad peaks edaspidi tööle kandideerijale avaldama palgavahemiku

Kuigi valitsus Euroopa palgadirektiivi vastu ilmselt ei võta, soovitakse sellest üle võtta teatud osad. Näiteks peaks tööandjad edaspidi tööle kandideerijale ütlema töökoha palgavahemiku ning tööintervjuul ei tohiks küsida varasema töökoha palka.

Majandusministeerium soovib edasi liikuda ettepanekutega, mis ei suurenda ettevõtjate halduskoormust.

Muutuste rakendumisel oleks töötajal edaspidi õigus enne tööintervjuud teada pakutavat palgavahemikku, tööandaja ei tohiks keelata töötajal oma palga suurust avaldada ning tööintervjuul ei tohiks küsida varasema töö palga kohta.

Töölepinguseadusse kirjutataks lisaks, et sama tööd tegevale mehele-naisele ei tohi maksta erinevat palka, kui see ei ole objektiivselt põhjendatud.

Majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo sõnul oli vastu võtmata jäänud direktiivi probleemiks, et see nägi ette teatud aruanduskohustust ning erinevate nn. tööperede loomist kõikidele ettevõtetele. See aga ei sobi ministri hinnangul meie digiriiki.

"Meil on oma töötajate register, meil on erinevad ametijuhendite koodid ja meil ongi soov Euroopa komisjoniga seda aruandluse poolt, seda kirjaliku palgaperede loomist sisuliselt muuta niimoodi, et see sobituks meie digitaalsesse süsteemi," sõnas Keldo.

Tööandja peaks aruandluses koondama erinevad sarnase palgaga töökohad nii öelda tööperedesse.

"Tööpalkade läbipaistvuse direktiiv näeb ette, et samaväärset, samaväärselt tööd tegevatele inimestele, kui nende amet on samasugune, töö iseloomud on enam-vähem samasugused, ei tohiks makstava palga erinevus olla rohkem kui viis protsenti," lisas Keldo.

Seda nõuet sooviks valitsus kahe aasta võrra edasi lükata. Tööandjate keskliidu volikogu liikme Ain Käpa sõnul toetavad nemad ministeeriumi otsust.

"See puudutaks väga paljusid ettevõtteid ja meie hinnangul ei lahendaks seda probleemi, mida tahetakse teha. Osades ettevõtetes tooks see kaasa isegi lisatööjõu vajaduse. Me peaksime vastu seisma kõikidele seadusemuudatustele, mis toovad kaasa bürokraatiat," ütles Käpp.

Telia personalijuht Ingrid Viinapuu seevastu kinnitas, et neil on ette valmistused sellegi direktiivi ülevõtmiseks tehtud.

"Ametikohtade profiilid on meil kasutusel juba mõnda aega ja neid me vaatame iga aasta üle. Nii et jah, me oleme värskendanud oma ametikohtade profiile ja meil on andmed olemas enda töötajate töökohtade kuulumise vaates erinevatesse tööperedesse," ütles Viinapuu.

Uus oleks Viinapuu sõnul vaid vajadus hakata neid andmeid esitama.