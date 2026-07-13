Jõustusid palgainfot puudutavad töölepinguseaduse muudatused

Esmaspäevast hakkasid kehtima seadusmuudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Pakutav palk peab olema teada enne töövestlust, tööandja ei tohi küsida varasema palga kohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida.

Edaspidi peab tööpakkuja avaldama kandideerijale töötasu enne esimest töövestlust kirjalikus vormis, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle väitel säästab muudatus mõlema poole aega juhul, kui palgatingimused ei ühti osapoolte nägemusega.

Majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo (Refomrierakond) hinnangul peaks tööotsija positsioon seeläbi muutuma palgaläbirääkimistel tugevamaks.

"Ei saa salata, et palk on üks olulisemaid kaalukeeli töökoha valikul ning inimesel peab olema võimalik teha teadlikke otsuseid juba värbamisprotsessi alguses. Palgainfo varasem avaldamine ning suurem läbipaistvus värbamisprotsessis aitavad vähendada põhjendamatuid palgaerinevusi ja kujundada õiglasemat tööturgu," ütles ta.

Samuti jõustus keeld pärida tööotsijalt varasema või praeguse palga kohta. Eesmärk on vältida olukordi, kus töötaja varasem palk mõjutab põhjendamatult tema tulevast töötasu ja -tingimusi.

Lisaks on töötajatel õigus palgast rääkida: tööandjad ei või keelata töötajatel oma sissetulekute üle arutlemast.

Vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel. See tähendab, et tööandja peab maksma sama või võrdväärse töö eest võrdset tasu, välja arvatud, kui esinevad objektiivsed ja sooneutraalsed põhjused erinevaks tasustamiseks.

Muudatustega võtab Eesti osaliselt üle Euroopa Komisjoni palkade läbipaistvuse direktiivi.