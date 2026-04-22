Autoturg on automaksust taastumas

Viimaste kuudega on autoturul lisaks uutele autodele tõusnud ka vähekasutatud autode müük. Olgugi, et müügimahud pole veel automaksu eelsele tasemele jõudnud, on automüüjate sõnul olukord normaliseerunud.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) tegevjuht Meelis Telliskivi sõnul on märtsi müüginumbrite tõusu taga peamiselt kolm tegurit.

Esmalt jõudsid siis turule riigi- ja suurettevõtete kasutuses olnud rendiautod, mis võivad ostjate jaoks olla väga ahvatlevad, sest neid on vähe kasutatud ning need on üldiselt heas korras.

Teisalt tegi ka suuremaid kokkuoste rendiautode firmad, kes oma autoparki uuendasid. Millised ettevõtted seda tegid, Telliskivi aga avaldada ei soovinud.

Kolmandaks põhjuseks on AMTEL-i tegevjuhi sõnul konjuktuur ja eratarbijate edasilükatud otsus. Nimelt langesid automüügi numbrid peale automaksu kehtestamist drastiliselt ning alates sellest ajast on tavatarbijad hoidnud oma ostuotsust kinni.

Tänaseks on automüüja Elke Mustakivi ja Mustamäe Toyota esinduste tegevjuhi Raido Rosenfeldi sõnul toimunud ostjate eelduste normaliseerumine.

"Tänaseks on automaksuga harjutud, on aru saadud kuidas seda arvutatakse ja kuidas mehhanismid toimivad," sõnas Rosenfeld ning lisas, et kevad on automüüjatele alati pigem tihe.

Rosenfeldi sõnul tõusevad autohinnad siiski ajas vaid kõrgemale. See, et lisandus automaks hinnatõusu aga tinglikult ei korva. See tähendab tema sõnul, et tarbijal ei tasu maksu ümberpööramist ootama jääda, sest Euroopast võivad sisepõlemismootoritega autodele lisanduda näiteks süsiniku maksud.

Kasutatud autode kasuks räägib sel kevadel ka uute mudelite laoseis. Tänavu on uusi autosid Rosenfeldi sõnul pigem vähe ning see soosib samuti ostjaid vähekasutatud autode juurde.

Kuna ostunumbrid siiski päris automaksule eelnenud ajaga võrdsed pole, saab Rosenfeldi sõnul niisiis pigem rääkida autoturu maksujärgsest normaliseerumisest.

Nii Telliskivi kui ka Rosenfeldi sõnul saab rääkida kergest elektriautode populaarsuse tõusust. Selle taga võib nende sõnul olla nii Iraanis toimuv sõda, mis on kütuse hinda tugevalt tõusnud, kui ka suurem elektriautode pealevool, sest tootjad on lõpuks suutnud oma lubatud toodangu mahtu täita.

Märtsis müüdi AMTEL-i andmetel Eestis 1753 uut sõiduautot. Mulluse madala võrdlusbaasi tõttu ületati eelmise aasta märtsikuu tulemus 81,5 protsendiga.

Esimese kvartaliga müüdi Eestis kokku üle 4250 uue sõiduauto.

Mootorsõidukimaks, mida tuntakse ka automaksu nime all, rakendus Eestis eelmise aasta 1. jaanuarist.