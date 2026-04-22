Ministeerium lükkas väikesaarte laevaoperaatori hanke edasi

Parvlaev Soela. Autor/allikas: Veeteede Amet
Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi algselt teisipäeval lõppema pidanud väikesaarte laevaühenduse operaatori hanke lõpukuupäev lükkub edasi 20. maiks.

Ministeerium otsib operaatorit Rohuküla – Sviby, Kihnu – Munalaid ja Munalaid – Manilaid ja Sõru – Triigi liinidele.

Kui algselt oleks hange pidanud lõppema tänasega ning seejärel oleks pidanud ministeerium tulevat operaatorit valima, siis ministeeriumi sõnul otsustati hanke lõpukuupäev edasi lükata 20. maiks.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi (REM) avalike suhete nõunik Fred Püssi sõnul lükati hanget edasi, sest tegemist on niivõrd keerulise hankega. Milles keerukus täpselt seisnes, Püss aga ei täpsustunud.

REM-i ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubase ütles, et hankele oli pakkujaid küll, kuid see otsustati siiski edasi lükata.

"Potentsiaalsetel pakkujatel tekkis täiendavaid küsimusi, millele oleme andnud selgitusi ja vastuseid. Samuti lükkus tehnilistel põhjustel edasi ka ühe parvlaevaga tutvumise päev. Seega oli otstarbekas pakkumiste esitamise tähtaega pikendada. Praeguseks ei ole pakkumisi veel esitatud," sõnas Ruubas.

Seni on ministeeriumi aluseid mehitanud ja opereerinud AS Kihnu Veeteed.

Toimetaja: Märten Hallismaa

17:40

Tallinn soovib uuendada Viru bussiterminali ning otsib hankega ruumilist lahendust

17:29

Hedegart valis murdmaasuusatamise, Björndalen üritab laskesuusaliitu veenda

16:50

Saksamaa kärpis Iraani sõja tõttu majanduskasvu prognoosi

16:45

Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

16:39

Vilepuhuja: metsavahendajad kasutavad salaandmebaasi metsaomanike infoga

16:30

Riigi üldplaneeringu arutelud said avalöögi Saaremaal

16:28

Hipodroomi ristmiku ümberehitus algab mais ja kestab poolteist aastat

16:05

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

16:04

Ministeerium lükkas väikesaarte laevaoperaatori hanke edasi

16:03

Kessler: Swedbanki Rootsi juhi õigeksmõistmine pani asjale vähemasti punkti

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.04

Tallinn tahab lammutada putukaväila ajaloolised elektrimastid

11:51

Trump pikendas relvarahu Iraaniga Uuendatud

21.04

Meedia: Briti eriväelased lahkuvad inimõiguslaste uurimiste tõttu teenistusest

08:26

Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

06:39

Riivo Tuvike: Eestis on liiga palju lennujaamu

13:01

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos Uuendatud

21.04

Suure mürsutehase Põhja-Kiviõlisse ehitab Türgi ettevõte

21.04

Tööandjad peaks edaspidi tööle kandideerijale avaldama palgavahemiku

21.04

Ukraina ründas Venemaal Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

21.04

Suurbritannia kiitis heaks suitsetamiskeelu pärast 2008. aastat sündinutele

ilmateade

loe: sport

17:29

Hedegart valis murdmaasuusatamise, Björndalen üritab laskesuusaliitu veenda

16:45

Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

16:05

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

15:33

Eesti trikitõukerattur saavutas MK-etapil teise koha

loe: kultuur

15:42

Prima Vistal astuvad üles Jari Järvelä, Norman Ohler ja Charlotte Weitze

13:53

Stalkeri käik valiti Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade nimistusse

12:58

Spordimuuseum avas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud näituse

11:22

Brasiilia muusik Marcos Valle esineb taas Eestis

loe: eeter

15:43

Toidublogija: vanakooli vahvlid õnnestuvad igasuguse jahuga

13:41

Tõnu Naissoo: muusikakooli esimesel vastuvõtul põrusin rütmi toksimisega

13:12

Marko Matvere loeb Georg Lurichi kirju Ameerikast

11:56

Arst: pidev kõrvaklappide kasutamine muudab aju laisaks

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (22.04.2026 15:00:00)

14:15

Hispaanias tekkisid legaalset staatust taotlevatest sisserändajatest pikad järjekorrad

13:10

Prantsusmaa kaalub kütusehinna tõusu tõttu toetusi ettevõtjatele

12:20

Raadiouudised (22.04.2026 12:00:00)

11:25

Riivo Tuvike: Eestis on liiga palju lennujaamu

11:25

Üle 100 000 euro kogunud Kevadkoputus tekitas nii mõneski inimeses segadust

11:25

Trump pikendas relvarahu Iraaniga

11:25

Erihoolekande kättesaadavuse parandamine vajaks lähiaastatel 100 miljonit eurot

09:20

Raadiouudised (22.04.2026 09:00:00)

21.04

Päevakaja (21.04.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
