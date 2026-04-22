Ministeerium lükkas väikesaarte laevaoperaatori hanke edasi

Ministeerium otsib operaatorit Rohuküla – Sviby, Kihnu – Munalaid ja Munalaid – Manilaid ja Sõru – Triigi liinidele.

Kui algselt oleks hange pidanud lõppema tänasega ning seejärel oleks pidanud ministeerium tulevat operaatorit valima, siis ministeeriumi sõnul otsustati hanke lõpukuupäev edasi lükata 20. maiks.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi (REM) avalike suhete nõunik Fred Püssi sõnul lükati hanget edasi, sest tegemist on niivõrd keerulise hankega. Milles keerukus täpselt seisnes, Püss aga ei täpsustunud.

REM-i ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubase ütles, et hankele oli pakkujaid küll, kuid see otsustati siiski edasi lükata.

"Potentsiaalsetel pakkujatel tekkis täiendavaid küsimusi, millele oleme andnud selgitusi ja vastuseid. Samuti lükkus tehnilistel põhjustel edasi ka ühe parvlaevaga tutvumise päev. Seega oli otstarbekas pakkumiste esitamise tähtaega pikendada. Praeguseks ei ole pakkumisi veel esitatud," sõnas Ruubas.

Seni on ministeeriumi aluseid mehitanud ja opereerinud AS Kihnu Veeteed.