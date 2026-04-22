Saksamaa kärpis Iraani sõja tõttu majanduskasvu prognoosi

Saksamaa majandusministeerium kärpis Iraani konfliktile viidates riigi majanduskasvu prognoosi aastateks 2026 ja 2027 ning tõstis inflatsiooniprognoosi.

Valitsus ootab nüüd 2026. aastaks 0,5-protsendist majanduskasvu, võrreldes varasema ühe protsendiga. Samuti vähendas ministeerium 2027. aasta kasvuväljavaadet 1,3 protsendi pealt 0,9 protsendile, selgus kolmapäeval avaldatud andmetest.

"Selleks aastaks oodatavat majanduse taastumist pidurdavad taas välised geopoliitilised šokid," ütles majandusminister Katherina Reiche prognoosi tutvustades.

Sõda Iraanis tõstab energia- ja toorainehindu, ütles minister, pannes eramajapidamistele rahalise pinge alla ja suurendades kulusid Saksamaa majandusele.

Ministeerium ootab nüüd inflatsiooni kiirenemist 2,7 protsendini tänavu ja 2,8 protsendini 2027. aastal, võrreldes eelmise aasta 2,2 protsendiga.

Lisaks Iraani sõjale ähvardavad rahvusvahelist kaubandust protektsionistlikud meetmed ja majanduslik killustatus, mis ei lase Saksamaa ekspordile orienteeritud majandusel väliskaubandust kasvu kiirendamiseks võimendada.

Eksport ei kasva kuni 2027. aastani, mil selle kasvuks prognoositakse 1,3 protsenti.

Import kasvab eeldatavasti kiiremini, kasvades 2027. aastal 1,8 protsenti, mis vähendaks Saksamaa kaubavahetuse ülejääki.

Euroopa suurim majandus on koroonapandeemiast saati näinud vaeva, et kasvu tagasi saada. Hiina suurenenud konkurents ja kõrgemad energiakulud seavad selle ekspordipõhisele majandusmudelile olulisi väljakutseid.

Saksamaa majanduse taastumise taga on eelkõige sisenõudlus, ütles Reiche.

Reaalsissetulekute kasvuga jääb eratarbimine Saksamaa majanduse tugisambaks vaatamata energia hinnašokist tingitud ostujõu vähenemisele.

Nominaalselt kasvab tarbimine 2026. aastal 3,2 protsenti ja 2027. aastal 3,3 protsenti, samas kui inflatsiooniga korrigeeritult on kasv tänavu 0,4 protsenti ja 2027. aastal 0,5 protsenti.

Valitsussektori kulutused, eriti infrastruktuurile ja kaitsele, aitavad kaasa üldisele majanduse elavnemisele. Sel aastal oodatakse avaliku sektori kulutuste nominaalväärtuses 5,2-protsentdist kasvu, inflatsiooniga korrigeerituna 2,0 protsenti.

Reiche kaitses valitsuse rakendatavaid meetmeid energiahindade tõusust tuleneva surve leevendamiseks.

"See aitab lühiajaliselt, kuid ei lahenda Saksamaa nõrga kasvu struktuurseid põhjuseid," lisas Reiche. "Taas kasvada ja konkurentsivõimelisena püsima jääva majanduse jaoks vajame ka kaugeleulatuvaid struktuurireforme."

Saksamaa peab leppima oma ülemäära kõrgete maksudega, vähendama energiakulusid ja vähendama bürokraatiat, ütles ta ja lisas: "Me polnud isegi enne sõda piisavalt teinud."