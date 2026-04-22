Eesti Energia uus õlitehas tootis esimese koguse põlevkiviõli

Enefit 280-2 on Eesti Energia kolmas ja kõige moodsam õlitehas, mille ehitamiseks kulus ligi 400 miljonit eurot. Tehas toodab aastas kuni 250 000 tonni põlevkiviõli, täisvõimsusele loodetakse jõuda käesoleva aasta augustis.

Praegu toimuvad testkäivitusele järgnevad optimeerimistööd ja esimese toodagu laboriuuringud.

"Käivitus oli edukas, suur tehas käivitus kiiresti, ja mis on meie jaoks kõige olulisem, tootis ka õli selle lühikese ajaperioodi jooksul. Õli kvaliteet, mis toodeti, on väga hea ja me oleme tulemustega väga rahul," ütles Eesti Energia juhatuse liige Lauri Karp.

"Me oleme praegusel ajal, kus maailmaturul on ebaselgus, usaldusväärse eksportijana ilusti pildil. Me võimaldame oma kliente väljaspool Eestit teenindada just sellesama uue õlitehase kaudu. Merekütuse järgi on nõudlus ja me saame pakkuda neile just selle toodangu võrra rohkem ostuvõimalust," lisas Karp.